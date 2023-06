LA VERA CONTROFFENSIVA È QUELLA IN TERRITORIO RUSSO – NUOVO RAID DEI PARTIGIANI FILO-UCRAINI A BELGOROD: I COMBATTENTI ANTI-PUTIN SOSTENGONO DI AVERE DEI PRIGIONIERI E CHIEDONO UN INCONTRO AL GOVERNATORE DELLA REGIONE – “PROPONIAMO UNO SCAMBIO SOLO PER L’OPPORTUNITÀ DI PARLARE DEL DESTINO DELLA RUSSIA E DELL’INUTILE GUERRA CONDOTTA DA UN ANNO E MEZZO” – NELLA NOTTE SONO STATI BOMBARDATI I QUARTIERI DI SHEBEKINSKY E VOLOKONOVSKY, ED È ESPLOSO UN SISTEMA DI DIFESA AEREA

PARTIGIANI RUSSI CHIEDONO INCONTRO COL GOVERNATORE DI BELGOROD

(ANSA) - I partigiani russi filo-ucraini che combattono a Belgord hanno chiesto un incontro con il governatore della regione russa, Vyacheslav Gladkov, proponendogli lo "scambio di due prigionieri per pochi minuti di conversazione": lo ha annunciato su Telegram la Legione Libertà della Russia.

"Oggi è una grande festa ortodossa, il giorno della Trinità. E noi, rappresentanti dell'Rdk (il Corpo dei Volontari russi, ndr) e della Legione, ci offriamo di scambiare due prigionieri per pochi minuti di conversazione con lei in chiesa. Disarmati - si legge nel messaggio -. Se verrete al tempio di Novaya Tavolzhanka fino alle 17.00 di oggi, scambieremo questi due prigionieri come gesto di buona volontà, come si dice nella vostra patria, solo per l'opportunità di parlare con lei del destino della Russia, dell'inutile guerra sanguinosa che viene condotta da un anno e mezzo e che ora si sta svolgendo sul territorio della sua regione di Belgorod".

Quindi, prosegue il messaggio, "oggi fino alle 17.00 avete l'opportunità di chiacchierare senza armi e di portare a casa due cittadini russi, soldati comuni, che lei e la sua leadership politica avete mandato in questo massacro. Ci vediamo lì!".

GOVERNATORE BELGOROD, ESPLOSO UN SISTEMA DI DIFESA AEREA

(ANSA) - Un sistema di difesa aerea della regione di Belgorod è esploso: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione russa, Vyacheslav Gladkov, senza entrare nei dettagli. "Le conseguenze a terra sono in fase di chiarimento da parte dei servizi operativi", ha aggiunto.

PARTIGIANI RUSSI, 'STIAMO ENTRANDO NELLA PERIFERIA DI SHEBEKINO'

(ANSA) - I partigiani russi filo-ucraini sono entrati oggi nel distretto di Shebekino, nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram la Legione Libertà della Russia. "In arrivo! Il gruppo d'assalto avanzato della Legione e della Rdk (il Corpo dei Volontari russi, ndr) sta entrano nella periferia di Shebekino. 'L' Per la Russia! Per la libertà!', si legge nel messaggio. Combattimenti sono in corso vicino alla località di Novaya Tavolzhanka, aggiunge il gruppo, sottolineando che "le truppe di Putin continuano a colpire le case dei civili con l'artiglieria pesante".

GOVERNATORE BELGOROD, 'NOTTE TURBOLENTA, DANNI INGENTI'

(ANSA) - "La notte è stata piuttosto turbolenta nella regione di Belgorod. Sono stati bombardati i distretti e i quartieri di Shebekinsky e Volokonovsky. Ci sono danni ingenti. Non ci sono informazioni sulle vittime": lo ha riferito su Telegram il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

GOVERNATORE BELGOROD, 'OLTRE 4000 PERSONE IN CENTRI ACCOGLIENZA'

(ANSA) - Più di 4.000 residenti della regione russa di Belgorod sono stati trasferiti in centri di accoglienza: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov. "Ad oggi abbiamo più di 4mila persone nei centri di accoglienza temporanea. Si sta fornendo tutta l'assistenza necessaria", ha scritto Gladkov.

