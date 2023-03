LA VERA GUERRA MONDIALE NON SARÀ CAUSATA DALL’UCRAINA, MA DA TAIWAN – LA CINA SI INCAZZA CON GLI USA E CHIEDE AGLI AMERICANI DI “INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LE PROVOCAZIONI” NEL MAR CINESE MERIDIONALE, “ALTRIMENTI NE SOPPORTERANNO LE GRAVI CONSEGUENZE” – LE DICHIARAZIONI DI PECHINO SI DEVONO ALLA RILEVAZIONE DI UN CACCIATORPEDINIERE AMERICANO NELLE ACQUE DELLE ISOLE XISHA. RISPOSTA DI WASHINGTON: “STAVAMO RIBADENDO I NOSTRI DIRITTI DI LIBERA NAVIGAZIONE CONTRO RIVENDICAZIONI MARITTIME ILLEGALI E RADICALI”

guerra usa cina taiwan

(ANSA) - La Cina ha chiesto "in modo ufficiale agli Usa di interrompere immediatamente le provocazioni" nel mar Cinese meridionale, mettendo in guardia che "altrimenti ne sopporterà le gravi conseguenze".

E' il monito del ministero della Difesa di Pechino dopo la rilevazione per il secondo giorno di fila del cacciatorpediniere americano Uss Milius nelle acque territoriali delle isole Xisha "senza alcuna autorizzazione", con azioni che, secondo Pechino, "hanno gravemente violato la sovranità e la sicurezza della Cina" e "il diritto internazionale", ha riferito una nota del portavoce Tan Kefei.

XI JINPING VLADIMIR PUTIN

Il Comando del teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) "ha monitorato, rintracciato e messo in guardia": il cacciatorpediniere Uss Milius si è introdotto illegalmente nelle acque territoriali cinesi, "violando gravemente la sovranità e la sicurezza del Paese".

Le forze armate cinesi, continua la nota, prenderanno "le contromisure necessarie per salvaguardare risolutamente la sovranità e la sicurezza nazionale e mantenere risolutamente la pace e la stabilità nel Mar Cinese meridionale. La Marina Usa ha affermato che il cacciatorpediniere stava ribadendo i suoi diritti e la sua libertà di navigazione in acque internazionali contro "rivendicazioni marittime illegali e radicali" che "rappresentano una seria minaccia per la libertà dei mari, comprese quelle di navigazione e sorvolo, per il libero scambio e il commercio senza ostacoli, nonché per la libertà di opportunità economiche per le nazioni costiere del Mar Cinese meridionale".

xi jinping

La Cina rivendica la sovranità sul 90% circa delle acque che si sovrappongono alle zone economiche esclusive di vari Paesi, tra cui Filippine e Vietnam: sulle relative rotte commerciali transitano circa 5.000 miliardi di dollari di beni.

xi jinping esercitazioni militari taiwan LA STRATEGIA DEL PORCOSPINO - TAIWAN VS CINA esercitazioni militari taiwan USA - CINA - TAIWAN - MEME