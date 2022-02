“HO PERSO SEI CHILI. SONO VENUTI A PRENDERMI IN 4 VESTITI DA ASTRONAUTI E MI HANNO PORTATO VIA CON L’AMBULANZA”. MALAGO’ RACCONTA L’ESPERIENZA CON IL COVID IN CINA. “HO VISSUTO 7 GIORNI SENZA AVERE CONTATTI CON NESSUNO. URLAVO QUANDO VINCEVAMO LE MEDAGLIE, ANCHE QUELLO CHE STAVA ACCANTO A ME URLAVA MA NON SAPEVO CHI FOSSE” – “BRIGNONE-GOGGIA? MI AUGURO CHE NON CI SIANO ALTRE PUNTATE” (AUGURIO DISATTESO DALL'ENNESIMA SPARATA DELLA MAMMA DELLA BRIGNONE) - IL CASO FONTANA? QUELLO CHE ARIANNA HA FATTO È MONUMENTALE, IL RESTO PASSA IN SECONDO PIANO…”