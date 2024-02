A VERDINI SE DAI IL DITO, SI PRENDE IL BRACCIO - L’EX BRACCIO DESTRO DEL CAV, SFRUTTAVA LE SEDUTE DAL DENTISTA COME UN PARAVENTO PER CONTINUARE A INTRECCIARE RAPPORTI E TESSERE TRAME - DOPO LA BREVE PARENTESI A REBIBBIA (TRA IL NOVEMBRE 2020 E IL GENNAIO 2021), DENIS VERDINI RISCHIA DI NUOVO IL CARCERE: LA PROCURA GENERALE DI FIRENZE HA CHIESTO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA L’AGGRAVAMENTO DELLA DETENZIONE DOMICILIARE, SULLA SCIA DELL’INCHIESTA PER EVASIONE AVVIATA A ROMA. UN’INCHIESTA A SUA VOLTA INTRECCIATA A QUELLA SULLO SCANDALO DEGLI APPALTI ANAS…

Estratto dell’articolo di Luca Serranò per www.repubblica.it

Le sedute dal dentista come un paravento per continuare a intrecciare rapporti e tessere trame. Dopo la breve parentesi a Rebibbia (tra il novembre 2020 e il gennaio 2021), Denis Verdini rischia di nuovo il carcere. Nei giorni scorsi la procura generale di Firenze ha chiesto al tribunale di sorveglianza l’aggravamento della detenzione domiciliare, sulla scia dell’inchiesta per evasione avviata a carico dell’ex politico toscano dalla procura di Roma.

Un’inchiesta a sua volta intrecciata a quella sullo scandalo degli appalti Anas (in cui Verdini è coinvolto insieme con il figlio Tommaso), che aveva documentato una serie di incontri con politici e imprenditori, a dispetto delle prescrizioni sui domiciliari, tenuti a Roma tra l’ottobre 2021 e il gennaio 2022. Sarà ora il tribunale di sorveglianza a decidere sull’eventuale ritorno in carcere.

Ai domiciliari, l’ex politico toscano (nonché “suocero” di Matteo Salvini) era finito in seguito alla condanna definitiva a 6 anni e 6 mesi per il dissesto del Credito cooperativo fiorentino, piccolo istituto di credito di cui per anni fu dominus incontrastato e di cui segnò irrimediabilmente il declino con una serie di manovre spericolate.

Finito in carcere, Verdini ne era uscito una manciata di settimane più tardi a causa di un focolaio di Covid scoppiato a Rebibbia: la misura era stata in seguito confermata, anche per questioni di età, con una serie di rigide prescrizioni, fino a quando nell’autunno del 2021 gli era stato concesso di spostarsi a Roma (e di dormire a casa del figlio) il martedì e il mercoledì di ogni settimana, per un ciclo di cure odontoiatriche. Uno scampolo di libertà che Verdini avrebbe dilatato per mantenere la sua rete di contatti, almeno secondo le informative della Guardia di finanza che hanno scoperchiato lo scandalo Anas.

Il 26 ottobre 2021 il primo degli incontri sotto i riflettori, nel ristorante Pastation del figlio Tommaso, presenti l’allora ad di Anas Massimo Simonini e l’imprenditore Vito Bonsignore. Poi altre due cene, a novembre e gennaio, sempre con una compagnia “eccellente” (in un caso anche il leghista Federico Freni, sottosegretario all’Economia, non coinvolto nell’inchiesta) e sempre a dispetto dei vincoli imposti dal tribunale, in particolare il divieto di tenere rapporti con persone diverse dai familiari. Proprio su questo la procura generale di Firenze ha insistito nella richiesta al tribunale di sorveglianza, che dovrebbe sciogliere la riserva nel giro di pochi giorni. […]