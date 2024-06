24 giu 2024 20:01

LA VERITÀ È SOLO UN PUNTO DI VISTA – TRUMP RISCRIVE LA STORIA DI GEORGE WASHINGTON: “PENSO CHE NON ABBIA AVUTO SCHIAVI. VOGLIONO CHE IL SUO NOME VENGA RIMOSSO DALLE SCUOLE SUPERIORI MA NON SANNO PERCHÉ. SAPETE, PENSAVANO CHE AVESSE DEGLI SCHIAVI. IN REALTÀ PENSO CHE PROBABILMENTE NON CE LI AVESSE". MA A SMENTIRLO C’È LA STORIA, E I DIARI DELLO STESSO WASHINGTON, CHE TENEVA PERSONALMENTE I REGISTRI DI TUTTI I SUOI SCHIAVI…