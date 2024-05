LA VERITA’ IN FONDO AL POZZOLO – L’EX CAPOSCORTA DI DELMASTRO, PABLITO MORELLO, MINACCIA DI DENUNCIARE IL DEPUTATO DI FDI PER AVERLO ACCUSATO DI ESSERE STATO LUI A SPARARE IL COLPO DI PISTOLA LA NOTTE DI CAPODANNO – L'IRA DELLL'AGENTE ORA IN PENSIONE: “L'USCITA DI POZZOLO DOPO QUATTRO MESI SI COMMENTA DA SOLO. ASPETTO DI SAPERE COSA MI DIRÀ LA PROCURA, VISTO CHE STA ACCUSANDO L'UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, IN SERVIZIO, PRESENTE SUL POSTO” – TUTTO I PUNTI OSCURI NELLA VERSIONE DEL DEPUTATO PISTOLERO

L'ispettore della polizia penitenziaria Pablito Morello ha un diavolo per capello. Il deputato vercellese di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo l'ha appena accusato di essere stato lui a sparare in quella notte di Capodanno a Rosazza. Dichiarazioni rese dal parlamentare al procuratore capo di Biella Teresa Angela Camelio: al momento, lui è l'unico indagato per il ferimento di Luca Campana, genero dell'allora caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro.

L'agente ora in pensione è una furia. Sulla possibilità di denunciare Pozzolo per calunnia risponde senza esitare: «Certamente sì». E sul comportamento tenuto da Pozzolo, che pur proclamandosi innocente si era sempre rifiutato di indicare chi secondo lui avrebbe sparato, non fa sconti: «Dopo quattro mesi si commenta da solo. Comunque aspetto di sapere cosa mi dirà la procura, visto che sta accusando l'ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio, presente sul posto».

Morello si trovava infatti a Rosazza come caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e sarebbe stato il più vicino a Pozzolo nel momento dello sparo. Un proiettile calibro 22 finito nella gamba del genero, il trentatreenne Luca Campana. Proprio le loro due testimonianze sono state cruciali nell'indagine, attraverso dichiarazioni poi in buona parte avvalorate dai risultati delle perizie ordinate dalla procura. Il fatto che gli unici testimoni, ai quali si aggiunge il figlio di Morello, siano legati da parentela con l'ispettore sarebbe uno degli elementi sollevati da Pozzolo nel corso dell'interrogatorio.

[…] l'atteggiamento dei due dopo lo sparo appare completamente diverso. Morello avrebbe messo in sicurezza la pistola e coordinato l'arrivo dei soccorsi parlando al telefono con i sanitari del 118. Pozzolo (come dichiara un altro invitato, l'assessore di Biella Zappalà), avrebbe commentato con un «sono rovinato», restando a lungo come stordito dagli eventi, secondo vari testimoni.

L'avvocato di Pozzolo, il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, ha inoltre consegnato già da qualche settimana le perizie difensive, puntando principalmente sui rilievi biologici. Tracce che apparterrebbero a tre persone, rilevate dai carabinieri del Ris di Parma sulla pistola.

Particolari giudicati ininfluenti dalla procura, che non ha chiesto confronti con il dna dei presenti. Morello infatti aveva subito spiegato che, dopo lo sparo, aveva «preso l'arma e messa in sicurezza su una mensola». E questo spiegherebbe eventuali tracce di polvere da sparo a lui riconducibili.

Lo sforzo della difesa non avrebbe fatto cambiare idea alla procura sulla direzione delle indagini. Domani chissà se il racconto di Pozzolo , richiesto l'ultimo giorno utile dallo stesso indagato prima della chiusura dell'inchiesta, dopo che una prima volta si era avvalso della facoltà di non rispondere, porterà ad un risultato diverso.

A rendere più confusa la strategia difensiva, i primi contatti tra Corsaro e Marco Romanello, legale di Campana, per un possibile risarcimento. Mossa un po' a sorpresa dopo un silenzio che durava da gennaio, ma che non ha avuto sviluppi in attesa della perizia medica cui si è sottoposto il ferito per quantificare i danni riportati.

Il risarcimento coinciderebbe con il ritiro della querela ma non risolverebbe i guai per Pozzolo, accusato anche di una serie di reati legati al porto abusivo della pistola, classificata da collezione e quindi non per uso personale, al proiettile estratto dalla gamba di Campana che sarebbe di tipo militare, a espansione (ma la perizia della difesa contesta questo dato) e quindi vietato, fino all'omessa custodia. […]

