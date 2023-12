3 dic 2023 13:40

LA VERITA’ SUL “VERME”: LE MILLE FOLLIE DI DENNIS RODMAN - DALLA "MISSIONE DIPLOMATICA" A PYONGYANG DALL'AMICO DITTATORE CICCIO KIM, CHE QUANDO STUDIAVA IN SVIZZERA DA RAGAZZO SI ERA INNAMORATO (CESTISTICAMENTE PARLANDO) DI LUI VEDENDOLO IN TV ALLA LOVE STORY CON MADONNA – UNA VOLTA DISSE CHE SAREBBE SCESO IN CAMPO NUDO. IN UN’ALTRA OCCASIONE ANNUNCIÒ CHE VOLEVA CAMBIARE IL SUO NOME IN "ORGASMO". UN SUO LIBRO SI INTITOLA "DOVREI ESSERE GIÀ MORTO". MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO...