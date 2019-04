LA VERITA’, VI PREGO, SULL’OMICIDIO DI DESIRÉE MARIOTTINI! DAGLI ESAMI DEL DNA NUOVE ACCUSE PER GLI IMPUTATI: AVREBBERO SOMMINISTRATO VOLUTAMENTE ALLA 16ENNE UNA DOSE LETALE DI PSICOFARMACI E DROGHE - DALLE VERIFICHE SULLE TRACCE BIOLOGICHE SUL CORPO DELLA RAGAZZA, ARRIVANO CONFERME SUI REATI DI VIOLENZA SESSUALE...

Da roma.corriere.it

DESIREE MARIOTTINI E LA MADRE

Si avvia verso la conclusione l’indagine della procura di Roma sulla morte di Desirée Mariottini e dai risultati delle analisi del dna arrivano nuove accuse per alcune delle persone coinvolte. Una nuova ordinanza di custodia cautelare per cessione di droga a desiree e omicidio è stata contestata al 46enne nigeriano Chima Alinno, mentre le verifiche sulle tracce biologiche hanno confermato i reati di violenza sessuale, cessione di droga e omicidio per Mamadou Gara e Yousif Salia

Tracce biologiche sul corpo e sul materasso

DESIREE MARIOTTINI

Tracce biologiche dei due stranieri, compatibili con le violenze sessuali, sono state trovate sul corpo e sotto le unghie di Desiree, oltre che sulla coperta e sul materasso dove era sdraiata. Tracce della vittima e degli aggressori erano anche su un flacone che conteneva metadone somministrato alla giovane e una cannuccia con la quale avrebbe fumato crack la notte in cui morì di overdose. Sono tre le persone in carcere con l’accusa di omicidio: secondo chi indaga avrebbero somministrato volutamente alla sedicenne una dose letale di psicofarmaci e droghe. Per Alinno e Brian Minthe, in cella per violenza sessuale sulla ragazza, si sono aggiunte le accuse di spaccio perché, riconosciuti, durante le indagini, come pusher abituali di via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo dove avvennero i fatti.

DESIREE MARIOTTINI - LO STABILE DI VIA DEI LUCANI

La ricostruzione della procura

Secondo la ricostruzione della procura, quando morì, Desirée Mariottini frequentava lo stabile da quasi due settimane: lì si procurava la droga e la consumava. Andava e veniva da quel posto, dove la notte del 19 ottobre è deceduta. Quando si è sentita male, nessuno ha chiamato il 118 e la giovane, ridotta all’incoscienza, è stata violentata dagli spacciatori. Desirée non si è opposta in alcun modo: non poteva farlo perché non era in sé, non si reggeva in piedi mentre gli aggressori, senza nessuna pietà le erano addosso. Chi ha abusato di lei, subito dopo l’ha abbandonata sola, a terra, tremante, si è allontanato e l’ha lasciata morire.

desiree mariottini 1