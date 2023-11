9 nov 2023 16:01

LA VERITÀ VERRÀ MAI A GALLA? – L’IMBARCAZIONE “GOOD…URIA”, CHE AFFONDÒ NEL LAGO MAGGIORE CON A BORDO 007 ITALIANI E ISRAELIANI, TORNERÀ IN ACQUA PER RICOSTRUIRE “L’INCIDENTE” DEL 28 MAGGIO SCORSO, NEL QUALE MORIRONO QUATTRO PERSONE – LO SKIPPER CLAUDIO CARMINATI È INDAGATO PER OMICIDIO E NAUFRAGIO COLPOSI – PERCHÉ FECE SALIRE 23 PERSONE SU UN'IMBARCAZIONE OMOLOGATA PER 15? L'UOMO HA NEGATO DI SAPERE CHE LA COMITIVA FOSSE COMPOSTA DA AGENTI DEI SERVIZI ITALIANI E DEL MOSSAD...