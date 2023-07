28 lug 2023 14:26

UN VERME CI AIUTERÀ A DIVENTARE IMMORTALI? - UN TEAM DI SCIENZIATI HA RISVEGLIATO DEI VERMICELLI RIMASTI INTRAPPOLATI NEI GHIACCI DELLA SIBERIA PER OLTRE 46MILA ANNI - SONO RIUSCITI A SOPRAVVIVERE GRAZIE ALLA CRIPTOBIOSI, CHE BLOCCA TUTTI I PROCESSI METABOLICI PER ADATTARE L’ORGANISMO A PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA - SE QUESTO PROCESSO VENISSE APPLICATO ALL'ESSERE UMANO, SI POTREBBE, PER ESEMPIO, "METTERE IN PAUSA" MALATTIE IN ATTESA DI UNA CURA…