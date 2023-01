IL VERO COVO DI MESSINA DENARO NON È ANCORA STATO TROVATO – LA PERQUISIZIONE DELLA CASA A CAMPOBELLO DI MAZARA, COMPRATA DAL PRESTANOME ANDREA BONAFEDE, NON HA DATO I RISULTATI SPERATI. GLI INQUIRENTI SOSPETTANO CHE IL BOSS AVESSE UN ALTRO NASCONDIGLIO, DOVE SI TROVANO LE CARTE DELL’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA E LE INDICAZIONI SUL SUO “TESORO” – TROVATA UN'AGENDA CON APPUNTAMENTI E QUALCHE APPUNTO, COME QUELLO RIFERITO FORSE ALLA FIGLIA: “PERCHÉ LORENZA NON VUOLE VEDERMI?”

Estratto dell'articolo da www.open.online

arresto di matteo messina denaro 1

È partita la caccia al tesoro. Che nel caso di Matteo Messina Denaro sarà lunga e difficile. La perquisizione della casa in vicolo San Vito (ex via Cb31) a Campobello di Mazara non ha dato i risultati sperati. È quella comprata dal suo prestanome Andrea Bonafede nel giugno 2022.

Ma gli inquirenti sospettano che il vero covo del boss sia un altro. Ovvero quello in cui si trovano le carte dell’organizzazione mafiosa. E che Messina Denaro può aver pensato di tenere lontano dalla sua residenza per ovvie ragioni di prudenza.

il covo di matteo messina denaro a campobello di mazara 1

Intanto però c’è un diario. O meglio, un’agenda con alcuni appunti d’affari. Che era diventata anche un diario intimo, secondo quanto racconta oggi Repubblica. Il boss scriveva tanto negli ultimi giorni. Quasi ossessivamente: «Perché Lorenza non vuole vedermi? Perché è arrabbiata con me?». […]

La vita del superlatitante in via Cb31

[…] Nell’appartamento di 70 metri quadri in via Cb31, rinominato in vicolo San Vito, Messina Denaro si allenava con attrezzi da palestra fai-da-te. Oppure scriveva messaggi a una delle donne che frequentavano la sua casa. Due smartphone sequestrati potrebbero aiutare nella caccia al tesoro del boss. Nell’agenda ci sono anche appunti che potrebbero essere la copia di alcuni messaggi d’affari. Molta roba si trovava ancora negli scatoloni. Ricette e cartelle mediche, scontrini di ristoranti e pizzerie. […]

Il vero covo

la casa di andrea bonafede, alias matteo messina denaro 2

La Stampa invece spiega oggi che il vero covo non è quello già trovato. Ma quello in cui il boss teneva il suo archivio. E forse qualche indicazione sul suo tesoro. Fatto, finora, di beni confiscati e sequestrati. Come i 1.500 impianti eolici intestati a Vito Nicastri.

Le 532 costruzioni del valore di oltre 6 milioni di euro. E di 1.600 impianti per il turismo. Poi ci sono gli interessi nella grande distribuzione e nelle sale slot e scommesse. Per arrivare fino al traffico di beni archeologici e ai trasporti marittimi. E questo è solo l’ammontare totale dei beni sequestrati.

il covo di matteo messina denaro a campobello di mazara 3 il covo di matteo messina denaro a campobello di mazara 4 la prima immagine di matteo messsina denaro dopo l arresto 2 arresto di matteo messina denaro 5 arresto di matteo messina denaro 4 la casa di andrea bonafede, alias matteo messina denaro 1