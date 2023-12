IL VERO LUSSO OGGI È AVERE TEMPO – SOGGIOGATI DA TURNI DI LAVORO ESTENUANTI, GLI ITALIANI NON SOGNANO PIÙ LA RICCHEZZA, MA ORE DA DEDICARE A SE STESSI E AI PROPRI CARI – IL SONDAGGIO DI SWG SUI DESIDERI PER IL 2024: IL 50% (UN ITALIANO SU DUE) VORREBBE AVERE LA POSSIBILITÀ DI STARE DI PIÙ CON LE PERSONE A CUI VUOLE BENE – SEGUONO I VIAGGI, E L’AMBIZIONE A SEGUIRE I PROPRI PROGETTI. IMPOSSIBILE, SE L’ATTENZIONE VIENE RISUCCHIATA 24 ORE AL GIORNO DA SUPERIORI OSSESSIVI…

Estratto dell’articolo di Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

Ricchezza, successo, carriera? Roba vecchia […]. Nel nostro Paese, i desideri per il nuovo anno, infatti, sono diversi e più "a misura d'uomo", meno proiettati all'esterno e alla conquista di chissà quali traguardi, più frequentemente rivolti alla dimensione interiore, intima, emotiva, fatta di affetti e passioni. Soprattutto, di tempo da riprendersi per pensare a sé. A dare la misura del cambiamento di sguardo e fantasie è un sondaggio condotto da Swg proprio sui desideri degli italiani per l'anno che sta per iniziare.

[…] Al primo posto, la possibilità di trascorrere più ore con le persone alle quali si vuole bene. È il 50 per cento - ben uno su due, quindi - a desiderarlo. Dopo la crisi di molte coppie e famiglie, messe alla prova dal lockdown in pandemia, ora è proprio il tempo da passare con le persone care ad essere in vetta alle aspirazioni.

Sul podio anche viaggiare, con il 39 per cento, nonché riposarsi e rilassarsi, con il 32.

Il 30 per cento ambisce a seguire i propri progetti e le proprie aspirazioni: quelli lasciati da parte finora magari proprio perché non c'era tempo e quelli che verranno, con la mente più libera di pianificare.

Largo dunque alla creatività e all'espressione di sé per diventare padroni del proprio destino, o magari, più semplicemente, "capi" di se stessi. Il 24 per cento vuole curarsi maggiormente di sé e del proprio aspetto. Il 23 intende divertirsi, ma non specifica come. Il 21, invece, ha le idee chiare e desidera leggere, ascoltare musica, guardare film, telefilm e spettacoli televisivi. […] Cresce la voglia di studiare e aggiornarsi, con il 18 per cento. E sale il desiderio di informazione: il 16 per cento vuole approfondire temi d'attualità. Sì, allora, a giornali e notiziari, in tv e online.

[…] Nella graduatoria di ambizioni del 2024 stilata da Swg la ricchezza rimane, ma solo per il 18 per cento delle persone. Il tempo è ritenuto il vero "lusso". […]

[…] Il mutamento di prospettiva influisce anche sui sentimenti con i quali si affronta il nuovo anno. Se nel 2023 si è entrati con incertezza nel 42 per cento dei casi al 2024 più di un italiano su due, il 54 per cento, pensa con speranza. La fiducia ha preso il posto della rabbia. E una nuova voce ha conquistato spazio tra le emozioni, la gioia, che, con il 13 per cento, è riuscita a scalzare dalle prime posizioni la tristezza. Un traguardo non da poco. […]

