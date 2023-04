VERO O NO, L’IMPORTANTE È MONETIZZARE – DONALD TRUMP HA MESSO IN VENDITA DELLE MAGLIETTE CON LA SUA FINTA FOTO SEGNALETICA. SARANNO “REGALATE” A CHI È ISCRITTO ALLA MAILING LIST DELLA SUA CAMPAGNA E “DONA” 47 DOLLARI. IL TYCOON SPERAVA DI APPROFITTARE DELLE IMMAGINI DIFFUSE DALLA SUA IDENTIFICAZIONE E, IN ASSENZA DI UN VERO “MUGSHOT”, NE HA CREATO UNO - ANCHE LA PORNOSTAR STORMY DANIELS STA FACENDO SOLDI CON GADGET CREATI AD HOC...

donald trump in tribunale per l'incriminazione

(ANSA) - Donald Trump cerca di monetizzare il suo storico arresto a New York legato all'affaire con la pornostar Stormy Daniels. La sua campagna ora offre tra i vari gadget anche le t-shirt con la foto segnaletica (falsa) del tycoon e la scritta 'Not guilty' a caratteri cubitali.

A chi è iscritto alla mailing list e dona 47 dollari verrà data gratis. Nello store online ci sono tanti altri oggetti, dalle felpe con cappuccio decorate con fotografie di Joe Biden che cade dalle scale agli adesivi per paraurti con lo slogan 'Trump aveva ragione su tutto'. Il tycoon non è l'unico ad approfittarne.

LA T SHIRT CON LA FINTA FOTO SEGNALETICA DI DONALD TRUMP

Lo ha fatto anche l'attrice hard che l'ha inchiodato: tra i suoi ultimi gadget una felpa che mostra Trump ballare davanti alle parole 'happy indictment day' (felice giorno dell'incriminazione). Ma Stormy vende anche giocattoli per animali domestici da 30 dollari realizzati a somiglianza di Trump, magliette '#TeamStormy' da 20 dollari e un fumetto 'Space Force' da 25 dollari che prende in giro una delle idee più derise di Trump.

DONALD TRUMP IN CARCERE - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA donald trump a mar a lago dopo l incriminazione 4 trump force one donald trump persone in strada a new york manifestanti pro trump davanti al tribunale di manhattan donald trump entra nel tribunale di manhattan per essere incriminato donald trump arriva al tribunale di manhattan per essere incriminato donald trump entra nel tribunale di manhattan per l'incriminazione donald trump a mar a lago dopo l incriminazione 1 donald trump parla da mar-a-lago dopo l'incriminazione donald trump a mar-a-lago dopo l'incrimnazione donald trump a mar-a-lago dopo l'incrimnazione donald trump e karen mcdougal nel 2016 figli di donald trump schierati