IL VERO PROBLEMA DEI SINDACI DI ROMA È CHE DEVONO OCCUPARSI DI COSE CHE NON CONOSCONO. UN ESEMPIO SU TUTTI? GLI AUTOBUS! ROBERTO GUALTIERI SI VANTA DI AVER SALVATO ATAC: “ABBIAMO CHIUSO IL CONCORDATO. ORA È SALVA”. PECCATO CHE DA QUANDO È DIVENTATO SINDACO, ANCHE NELLE LINEE MENO DISGRAZIATE I TEMPI DI ATTESA SONO PIÙ CHE RADDOPPIATI, I MEZZI SONO STRAPIENI E NON SI VEDE UN CONTROLLORE MANCO PER SBAGLIO. È QUESTO IL PREZZO DEL "SALVATAGGIO"?

autista atac guarda la partita

(ANSA) - "Oggi la nostra amministrazione ha impresso una svolta portando alla chiusura del concordato Atac". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di una conferenza stampa in sala delle Bandiere, in Campidoglio. "Atac riacquisisce capacità di investimento, può bandire gare e affrontare nuovi investimenti. Per chiudere il concordato ci siamo trovati con debito residuo 117 milioni - ha sottolineato - che ha richiesto una azione industriale strategica. Aver portato a termine una azione di tale portata in un anno è un risultato storico. Abbiamo salvato e risanato Atac, mettendola in condizione di essere rilanciata".

roberto gualtieri foto di bacco (2)

L'uscita di Atac dalla procedura concordataria è stata annunciata in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con l'Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e dal Direttore Generale di Atac, Alberto Zorzan Il lavoro dell'amministrazione, spiega una nota, "ha permesso di recuperare in poco più di un anno quasi 180 milioni per permettere ad Atac di estinguere i debiti con i creditori chirografari, con un fabbisogno residuo, al 30 novembre 2022, di 117 milioni di euro.

atac autobus fermi

Si è lavorato su quattro voci di finanziamento: l'incasso dei crediti residui per 24 milioni verso Roma Capitale - fermi da lunghissimo tempo e che attraverso il lavoro degli uffici sono stati sbloccati e pagati - 23 milioni dalla vendita di immobili strategici al piano depositi e alle politiche della mobilità e recuperato quasi 15 milioni dalla chiusura, dopo 13 anni, della transazione tra Roma Capitale e la Società Roma Tpl".

roma, autobus in fiamme a piazza monte di tai, al torrino 10

Secondo Gualtieri: "Stiamo parlando della chiusura di una procedura che incombeva su Atac dal 2017, partita con 1,3 miliardi di debito e con la nuova amministrazione che si è trovata un fardello di 180 milioni da trovare in un anno. Adesso Atac riacquisisce capacità finanziaria e di investimento, può tornare a bandire gare, può impegnarsi su nuove frontiere di sviluppo e di business, in particolare in ambito tecnologico che è per noi fondamentale nel quadro della Mobility as a Service, e può prevedere nuovi investimenti senza necessità di accantonamenti. Aver portato a termine un'attività di questa portata nell'arco di un anno è un risultato storico".

autista atac si incazza nel traffico 3

"Chiudere positivamente il concordato - ha detto Patanè - è estremamente importante anche perché nell'orizzonte temporale di quattro anni che sarà posto alla base del nuovo contratto di servizio, Atac sarà chiamata a completare il processo di risanamento economico-finanziario e a migliorare in modo progressivo e costante le proprie performance quantitative e qualitative di servizio. Con la chiusura del concordato, dal primo gennaio 2023 l'azienda potrà tornare finalmente a fare grandi investimenti".

catenella bus atac tweet atac 3