IL VERO PROTAGONISTA DELL’INCORONAZIONE È HARRY - "IL FIGLIO NON PRODIGO" È ATTERRATO A LONDRA VENERDÌ SU UN VOLO DELL'AMERICAN AIRLINES: AVREBBE DORMITO A FROGMORE COTTAGE E NON AVREBBE INCONTRATO NESSUNO - PER LUI NON CI SARÀ LA PRIMA FILA, DESTINATA AI “WORKING ROYALS”: È STATO RELEGATO IN TERZA DOVE SIEDERÀ TRA IL MARITO DELLA PRINCIPESSA EUGENIE E LA PRINCIPESSA ALEXANDRA - PARE CHE CARLO LO AVREBBE INVITATO AL PRANZO DOPO L’INCORONAZIONE, MA NON SI SA SE HARRY ANDRÀ…