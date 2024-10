20 ott 2024 12:27

VERONA FAR WEST: ALLA STAZIONE PORTA NUOVA UNO STRANIERO AGGREDISCE CON UN COLTELLO I VIGILI, UN AGENTE GLI SPARA E LO UCCIDE - L'UOMO SI ERA SCAGLIATO CONTRO UNA PATTUGLIA DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATA A EFFETTUARE I RILIEVI IN SEGUITO A UN INCIDENTE STRADALE E POI ERA SCAPPATO. DOPO ALCUNE ORE, LO STRANIERO, IN STATO DI ALTERAZIONE, È TORNATO. LA POLIZIA HA PROVATO A IDENTIFICARLO MA LUI HA ESTRATTO UN COLTELLO -SALVINI: "L'AGGRESSORE UCCISO? NON CI MANCHERÀ"