VERONA PORCONA – UNA COPPIETTA È STATA BECCATA A FARE SESSO DENTRO UNA FIORIERA NEL MERCATO VECCHIO DI VERONA, A DUE PASSI DALLA CASA DI GIULIETTA – NEANCHE L’INTERVENTO DI UN RISTORATORE CHE SI TROVAVA VICINO È RIUSCITO A FERMARE LA PASSIONE DEI DUE, CHE, DOPO AVER CONSUMATO, SI SONO ALZATI, RIVESTITI E SE NE SONO ANDATI COME SE NULLA FOSSE...

Giacomo Costa per www.corrieredelveneto.corriere.it

Si sono distesi dietro una fioriera, anche piuttosto ampia, ma comunque poco efficace nel coprirli, specie nella luce del pieno pomeriggio.

Per qualche minuto hanno fatto sesso, incuranti degli occhi piantati loro addosso e dei telefonini che facevano da secondo sguardo ai passanti, registrando tutto; quando il personale del vicino ristorante ha cercato di farli staccare, di mandarli via, l’uomo ha reagito con un mezzo insulto e l’invito a non impicciarsi. Sempre senza fermarsi.

Strascico di polemiche

I due si sono poi alzati dal marciapiede, si sono aggiustati i vestiti e se ne sono andati, senza una parola ma lasciandosi dietro uno strascico di polemiche. E, ovviamente, una batteria di video e foto catturati da ogni smartphone dei dintorni.

Mercoledì, poco dopo le 16, due giovani turisti (almeno, stando alle prime ricostruzioni) hanno fatto sesso in pieno centro, in cortile Mercato Vecchio, a pochi passi da piazza delle Erbe e, manco a dirlo, dalla casa di Giulietta, la Mecca delle coppiette in visita a Verona.

Quanto successo però non è materia da sonetti shakespeariani, più da commenti sui social, che infatti da mercoledì cantano in coro la deriva del centro storico Veronese, prendendo l’episodio come spunto per poi parlare di degrado, di tossicodipendenza, di sbandati e di violenza. La stessa coppia di amanti per alcuni sarebbe composta da visitatori arrivati fuori città, per altri si sarebbe trattato di sesso a pagamento.

Le operazioni

Sul caso faranno forse chiarezza gli uomini della polizia locale, visto che un atto sessuale in pieno centro è comportamento contrario al decoro e punibile con multe e denunce (e le prove del gesto, in questo caso, non mancano).

Intanto comunque i vigili veronesi hanno risposto ricordando le operazioni degli ultimi giorni: i tre senzatetto sgomberati proprio dal cortile Mercato Vecchio martedì sera, i 22 interventi contro degrado e accattonaggio in via del Pontiere, già nello scorso fine settimana.

Ma è chiaro che, nel comune sentire, un’intemerata come quella di mercoledì pomeriggio valga decine di persone senzatetto fatti spostare in piena notte. E, tra i comitati cittadini, cresce lo scontento di chi considera Verona ormai a rischio, tra turismo cafone e inciviltà locale.