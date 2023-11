Estratto da www.leggo.it

L'attesa è finita. È arrivato il 24 novembre, giorno dell'uscita del documentario "Unica", nel quale Ilary Blasi racconta la sua verità sulla fine della relazione con Francesco Totti. Annunciato a sorpresa in settimana, è stato pubblicato questa mattina su Netflix.

Ilary Blasi ha raccontato come ha scoperto della relazione tra Totti e Noemi Bocchi. «Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni. Ho ingaggiato un investigatore di Milano. Una sera mi ha detto che avrebbe portato Isabel a cena in un ristorante, ma io sapevo che non ci sarebbe mai andato a quel ristorante».

L'investigatore racconta di aver fatto una foto di Totti a casa di Noemi Bocchi. «Ma l'investigatore si è fatto sgamare», ha detto Ilary. «Lui sapeva che io ero a conoscenza della sua relazione. Eppure, la sera prima mi cercava sessualmente: io mi sono negata», dice Ilary Blasi.

«Il giorno dopo provava ancora ad arrampicarsi sugli specchi, così gli ho detto tutto. Lui mi risponde: "Ti rendi conto che hai fatto? Ha messo un investigatore...". Poi, ha ammesso la relazione, ma ha detto che era una cosa leggera, non seria».

Con quel tradimento «mi ha umiliata come donna e come madre», dice Ilary. Dopo l'ammissione dell'ex calciatore «sono cominciate a uscire foto di Noemi insieme a lui». «In questa vicenda la stampa se l'è presa con me: lui era il campione, io l'ex letterina. La cosa che mi ha fatto male è non essere stata capita. Non lo sapevo che lui era così», dice ancora Ilary. [...]

Le chiede l'autore: «Andava tutto bene?». Ilary capisce subito: «Facevamo sesso regolarmente, anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni». Insomma l'intimità non era un problema.

Totti ha accusato Ilary Blasi di aver rubato la sua collezione di Rolex. «Non solo mig***tta, pure ladra», dice ironicamente. Poi, spiega la sua versione: «A metà giugno ho preso i miei orologi nella cassetta di sicurezza, i suoi li ho lasciati lì. Ha raccontato che ho rubato 30 orologi. Lui passa agosto a Sabaudia, io sono andata in Croazia. Ho chiuso la mia scarpiera blindata a chiave e ho portato anche la seconda chiave. Poi, ho scoperto che c'erano altre copie. Lui me l'ha svuotata, mi ha lasciato letteralmente scalza».

«In casa ho scoperto un'altra porta blindata, che non si apriva. Ho chiamato un fabbro e ho aperto. Lì ho trovato le mie cose, anche se non ci stava tutto. Il resto stava nascosto in un soppalco». [...]

