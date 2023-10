LA VERSIONE DI MUGHINI – I SOLDATI ISRAELIANI STANNO PER ANDARE ALL'ATTACCO E MI SEMBRA DIFFICILE TROVARE ARGOMENTI ATTI A DISSUADERLI DOPO CHE I BAMBINI ISRAELIANI SONO STATI SGOZZATI A QUEL MODO. SOLO CHE È POSSIBILE TROVARE LA CAUSA DI QUESTO INFERNO, ED È LA FEROCIA DI CUI HANNO FATTO PROVA I MILIZIANI DI HAMAS NELL'IRROMPERE IN ISRAELE. A QUELLA FEROCIA VANNO IMPUTATI I BAMBINI DI GAZA CHE STANNO MORENDO. VI PREGO, FATE QUALCOSA PER AIUTARE IN CONCRETO QUEI MARTORIATI PALESTINESI PER SOTTRARLI AL RICATTO DEI "MOSTRI" DI HAMAS…

Giampiero Mughini per Dagospia

MUGHINI

Caro Dago, a proposito del corteo romano di ieri in cui erano in molti ad augurarsi la vittoria dei palestinesi e dunque la distruzione di Israele - perché è esattamente questo che proclama Hamas - lo sai che ho una qual certa esperienza di prima mano dei "sinistroidi" italiani, e questo a partire da quando fecero i primi passi nei Sessanta. Erano i miei compagni e compagne di generazione.

Nella città in cui ero nato (Catania) li vidi sfilare il 1° maggio 1969 sotto le gigantografie di Stalin e di Mao mentre ululavano contro i sindacalisti della Cgil. Salvo scappare a gambe levate quando il servizio d'ordine del sindacato scattò a insegnar loro le buone maniere.

Oggi ho visto con orrore sul Corriere della Sera la foto di uno dei partecipanti al corteo romano da cui sono partito mentre sferra in calcio da arti marziali giapponesi contro lo scudo di un poliziotto, che naturalmente ha avuto l'ordine di non reagire ed è benissimo che sia così. Mi ha colpito l'odio di cui è capace il volto di quel ragazzo, un odio che credo lui estenda agli israeliani in quanto tali.

BAMBINI ISRAELIANI NELLE MANI DI HAMAS

Agli israeliani che si trovano di fronte un'armata semiclandestina ma ferocissima che li bombarda da mane a sera con i razzi forniti dall'Iran. Perché c'è questo a Gaza, che un paio di milioni di civili non hanno i soldi di che mangiare, in pochissimi hanno l'accesso all'acqua potabile, ma quelli di Hamas sono pieni a strafottere di razzi da lanciare contro Israele a dove coglio coglio. E naturalmente, questi di Hamas, non vogliono che i civili retrocedano, si allontanino dall'inferno di bombe che piovono dagli aerei israeliani, perché quei due milioni di civili sono la loro arma migliore, gli ostaggi quelli sì più importanti dei neonati israeliani, due milioni di scudi umani che li proteggano dalla reazione degli israeliani dopo che 1300 di loro sono stati massacrati nelle loro case e per strada, dov'era andati a sentire della musica.

vittime attacchi di hamas 1

Lo so lo so lo so che non c'è popolo più martoriato di quello di Gaza, lo so lo so lo che sono a centinaia i bambini palestinesi che stanno morendo sotto il fuoco israeliano, li vedo quegli uomini e quelle donne palestinesi che muniti di un paio di valige cercano di sottarsi al putiferio di bombe (forse anche al fosforo?), è vero che noi europei siamo stati e siamo miopi nell'assistere al martirio di questo popolo colpevole solo di abitare la terra politicamente dominata dai criminali islamici di Hamas dopo che i soldati di Ariel Sharon l'avevano "liberata" dei coloni israeliani. Va fatto di tutto per alleviare la loro tragedia, anche se non so bene a questo punto che cosa sia possibile fare davvero e in concreto.

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 9

I soldati israeliani stanno per andare all'attacco e mi sembra difficile trovare argomenti atti a dissuaderli dopo che i bambini israeliani sono stati sgozzati a quel modo.

Lo dico con la morte nel cuore, non ci sarà pace per i civili di Gaza. Solo che è possibile trovare la causa di questo inferno, ed è la ferocia di cui hanno fatto prova i miliziani di Hamas nell'irrompere in Israele. A quella ferocia vanno imputati i bambini di Gaza che stanno morendo e di cui io mi vergogno a non poter fare altro che piangerli. Non lo dico io, lo ha scritto il New York Times in un lapidario articolo di cui Claudio Cerasa tesse oggi l'elogio sulla prima pagina del Foglio.

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 14

Vi prego vi prego vi prego fate qualcosa per aiutare in concreto quei martoriati palestinesi e uomini e donne e bambini, per soccorrerli, per sottrarli al ricatto dei "mostri" di Hamas.

GIAMPIERO MUGHINI

