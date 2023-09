LA VERSIONE DI URBANETTO “SMENTITA” DA NINO DI MATTEO – L’EX PM È STATO SENTITO NELL'INCHIESTA SULLE STRAGI DI MAFIA DEL 1993. E HA RACCONTATO CHE, ALL’INIZIO DI MARZO, UN MESE PRIMA DELLA CANCELLAZIONE DI “NON È L'ARENA”, MASSIMO GILETTI GLI CONFIDO’ CHE URBANO CAIRO VOLEVA CHE IL CONDUTTORE SI INCONTRASSE CON SILVIO BERLUSCONI – MA L'EDITORE DI LA 7, DAVANTI AI MAGISTRATI, HA NEGATO: “HO DETTO CHE AVREI PROVATO A ORGANIZZARE UNA CENA MA NON SE NE FECE NULLA” – LE NUOVE ACCUSE A CARICO DI BAIARDO

Antonino Di Matteo conferma ai pm la versione di Massimo Giletti, contrastante per altri versi con quella di Urbano Cairo, sulla questione dell’incontro con Berlusconi, che sarebbe stato proposto a Giletti da Cairo. L’ex pm ha raccontato ai magistrati di Firenze di aver incontrato il conduttore di Non è l’Arena all’inizio di marzo del 2023, un mese prima della cancellazione della trasmissione.

Giletti gli disse che aveva timore di essere seguito. Poi cambiò discorso e confidò a Di Matteo la “proposta” di Cairo relativa a un incontro con Berlusconi.

Di Matteo è stato ascoltato come persona informata dei fatti il 27 luglio nell’ambito dell’inchiesta su Marcello Dell’Utri e – prima della morte – su Berlusconi, per l’ipotesi – già più volte archiviata – di concorso in strage per gli attentati del 1993 […]

L’esistenza del verbale di Di Matteo è emersa ieri nel corso dell’udienza al Tribunale del Riesame di Firenze dedicata all’appello dei pm contro il rigetto del Gip della richiesta di arresto per Salvatore Baiardo. L’ex favoreggiatore dei fratelli Graviano è indagato di nuovo per favoreggiamento di Dell’Utri e Berlusconi e per calunnia ai danni di Giletti, avendo accusato il conduttore di aver mentito ai pm sulla fantomatica foto (mostratagli da Baiardo) con B., Giuseppe Graviano e il generale Delfino.

I pm ieri hanno aggiunto due accuse a carico di Baiardo: false dichiarazioni ai pm finalizzate a sviare l’indagine fornendo un alibi al boss Graviano per il giorno della strage di via D’Amelio e violazione di segreto fatta parlando con un cronista.

Baiardo ieri in tribunale ha colto l’occasione per smentire di nuovo l’esistenza della fantomatica foto e per pubblicizzare il suo nuovo movimento politico “Avanti Italia”. Come è noto Giletti si è visto cancellare la trasmissione all’improvviso il 13 aprile dopo aver dato spazio a Baiardo e alle sue rivelazioni, tutte da riscontrare, anche sul tema dei rapporti (presunti e mai riscontrati) tra Graviano, Dell’Utri e Berlusconi […]

L’editore Cairo e Giletti hanno fornito ai pm versioni diverse sulla cancellazione della trasmissione (per Cairo dovuta a ragioni economiche) e sulla proposta di incontro. Alla domanda “Lei ha mai chiesto a Giletti di incontrare Berlusconi, dicendogli che gli voleva parlare?”, il 28 giugno 2023, Cairo ha risposto: “No, ho detto che avrei provato a organizzare una cena per verificare se fosse (B., ndr) interessato a partecipare alla trasmissione, ma non se ne fece nulla”.

Giletti, il 18 luglio, invece dice: “Cairo mi chiese di incontrare Berlusconi, e la cosa mi turbò molto. Ero talmente sorpreso e preoccupato che decisi di confidarmi (...) con Nino Di Matteo”. Il 27 luglio Di Matteo conferma ai pm la versione del conduttore: Giletti gli aveva confidato ai primi di marzo di aver ricevuto da Cairo una proposta di incontrare Berlusconi e gli confidò di non volerlo incontrare.

