VERSO L’ESTINZIONE, MA CON TUTTI I COMFORT – QUANDO IL GIOCO DI FA DURO I RICCASTRI FANNO LE VALIGIE E SI RINCHIUDONO IN BUNKER SOTTERRANEI CHE NEGLI ANNI PASSATI SONO STATI COSTRUITI PER VENIRE INCONTRO ALLE PARANOIE DI CHI PENSA CHE L’APOCALISSE SIA VICINA – I RIFUGI, REALIZZATI IN USA E GERMANIA, SONO DOTATI DI PISCINE E VENGONO RIFORNITI DI CIBO GOURMET. E CON IL CORONAVIRUS IL GIRO D’AFFARI È… - VIDEO

Quando il gioco si fa duro, i ricchi… si rintanano in lussuosi bunker sotterranei. Con una pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, improvvisamente rinchiudersi sotto terra non sembra poi una scelta così male nemmeno per i paperoni del mondo, soprattutto se si tratta di rifugi a prova di esplosione con piscina e scorte di cibo gourmet.

Robert Vicino è il proprietario dell’azienda Vivos che ha bunker sotterranei nelle Black Hills del South Dakota, a Rothenstein, in Germania, e in Indiana. Ma non si vuole fermare qui: l’imprenditore ha in mente di costruire nuovi bunker in Asia e Marbella, in Spagna alla luce degli affari che quest’anno vanno a gonfie vele.

Le vendite sono aumentate del 400% quest'anno anche se le sue proprietà più economiche (35.000 euro per un grande bunker nel South Dakota) si stanno vendendo più velocemente rispetto ai rifugi di lusso di 2 milioni di euro, scavati in una montagna tedesca e che hanno accorpato parte di un struttura originariamente utilizzata dai sovietici per immagazzinare munizioni.

