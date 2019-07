7 lug 2019 10:52

LA VERTIGINE NON È PAURA DI CADERE, MA VOGLIA DI VOLARE – I FUNAMBOLI DI TUTTA EUROPA SI SONO DATI APPUNTAMENTO IN FRANCIA DOVE È IN CORSO LA SETTIMA EDIZIONE DELLA “MARMOTTE HIGHLINE PROJECT”, IL PIÙ GRANDE RADUNO DEL VECCHIO CONTINENTE PER GLI APPASSIONATI DEL BRIVIDO – COLORO CHE VOGLIONO SFIDARE L’ALTEZZA DEVONO PASSEGGIARE SU UNA CINGHIA LUNGA 80 METRI A 300 METRI D’ALTEZZA (VIDEO)