VESSICCHIO 1 – RAI 0 – IL DIRETTORE D’ORCHESTRA HA VINTO LA CAUSA CONTRO LA TV PUBBLICA PER I DIRITTI D’AUTORE DELLE MUSICHE DELLA “PROVA DEL CUOCO”. VESSICCHIO AVEVA CHIESTO IL PAGAMENTO DEI DIRITTI CONNESSI, MA LA RAI NON GLIEL’AVEVA ACCORDATO. E PER COLPA DEL CONTENZIOSO LEGALE, IL MAESTRO NON AVEVA POTUTO PARTECIPARE AL FESTIVAL COME DIRETTORE D’ORCHESTRA. ORA CHE SUCCEDERÀ? SARÀ ALL’ARISTON QUEST’ANNO?

1. BEPPE VESSICCHIO VINCE LA CAUSA CONTRO LA RAI PER I DIRITTI D’AUTORE DE “LA PROVA DEL CUOCO”

Estratto da www.open.online

[…] Beppe Vessicchio vince la causa contro la Rai per vedersi riconosciuti i diritti di utilizzo di musiche da lui composte e interpretate per il programma tv La Prova del Cuoco.

La sentenza, pronunciata ieri dal Tribunale di Roma viene definita «un verdetto storico per il futuro e la tutela dei diritti di produttori musicali e artisti interpreti esecutori» dal Nuovo Imaie, l’istituto mutualistico per gli artisti.

Il musicista […] litigava per i cosiddetti diritti connessi. Ovvero quelli che scattano a favore del produttore e dell’interprete quando si diffonde la registrazione di un brano. Vessicchio aveva chiesto il pagamento ma la tv pubblica non gliel’aveva accordato. E per colpa del contenzioso legale il maestro non aveva potuto partecipare al Festival come direttore d’orchestra.

2. "SI USA IL POP COME AMO: FUNZIONA SE ABBOCCANO. SANREMO? BAGLIONI MI VOLEVA, LA RAI DISSE NO"

Estratto dell’articolo di Paolo Giordano per “il Giornale”

Sanremo sì, Sanremo no?

«E chi lo sa se dirigerò al Festival anche nella prossima edizione».

Da che cosa dipende, caro maestro?

«Dipende da chi ci va. Se è un amico mi chiama, altrimenti no. Ad esempio Mario Biondi mi chiamerebbe».

[…] Giuseppe detto Peppe ha 67 anni, tutti gli italiani lo conoscono come «dirige l`orchestra il maestro Vessicchio» ma per gli artisti è un punto di riferimento da molti decenni, mica solo Sanremo.

Napoletano pieno di ironia napoletana, coltissimo di una cultura che non esibisce, Vessicchio vive «nell`Antica Sabina tra Rieti e Terni» e ha appena presieduto la giuria del Festival di Castrocaro, […]

Ora?

«Ora si pubblicala canzone come se fosse un amo. Se qualcuno abbocca, allora si inizia ad approfondire».

Risultato?

«L`asticella non si alza mai. E gli artisti si sentono poco invogliati ad alzarla».

Fuori i nomi.

«Prenda Lazza. Ha capito una formula e la sa fare bene. Dentro di sé è molto di più, solo che non è incentivato. Anche Salmo è uno che musicalmente secondo me è molto di più di quel che si sente. J-Ax invece è uno che viene dalla gavetta ed è migliorato molto».

E Sanremo?

«Si è adeguato, in questa fase mette poco alla prova gli artisti».

Mai pensato di diventare conduttore?

«Ci aveva pensato Claudio Baglioni all`epoca di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Aveva pensato un ruolo per me e anche il vicedirettore Fasulo era d`accordo».

Poi?

«Lo bloccò l`ufficio scritture della Rai. C`è un procedimento che mi riguarda per una questione di diritti connessi. Non s`è più fatto niente. Al momento non posso ancora avere contratti con Rai (ieri il Tribunale di Roma gli ha dato ragione, ma è solo il promo round - ndr). Visto quanto in media durano processi e appelli in Italia, penso che la mia storia con la Rai sia finita».

[…] Anche a Sanremo si usa l`autotune. Ha seguito la polemica Bersani-Sfera?

«L`autotune è come il T9, è comodo ma non aiuta lo stile. Diciamo che allarga la possibilità di partecipare (fa cantare tutti - ndr), ma è una maschera. Io credo che il suono della propria voce sia inalienabile, è un elemento della nostra identità».

A proposito di identità: com`è Peppe Vessicchio senza barba?

«E che ne so? Non la taglio da quando avevo 16 o 17 anni. Avevo una produzione pilifera spaventosa e non avevo voglia di stare dietro alla barba che cresceva ogni giorno a dismisura».

[…] Lei si riconosce nel film Giggi il bullo del 1982?

«Con Alvaro Vitali. Esperienza drammatica, c`era un casino come sempre sul set, a me cascavano pure i pantaloni e c`è una scena in cui si vede che me li tengo su. Mi toccò il ruolo del beccamorto, non proprio il massimo».

Era nel gruppo comico Trettrè.

«Sì ma poco dopo li lasciai perché avevo iniziato a lavorare con Gino Paoli e al mio posto arrivò Gino Cogliandro. Mi sentivo in colpa, poi per fortuna ebbero successo a Drive In...».

Vessicchio ora?

«Ho riallacciato i rapporti con la musica colta, alla Scala i solisti hanno suonato una mia composizione. Poi sto lavorando alla colonna sonora del film di Bille August, premio Oscar e due volte Palma d`Oro a Cannes. E continuo a studiare la polifonia in acqua».

Prego?

«Le frequenze acute passano in acqua più velocemente di quelle gravi. Uno studio che aiuta a capire cosa succede nell`aria e con il nostro corpo. La musica non dialoga solo con il cervello, potrebbe farlo anche direttamente con le nostre cellule». […]

