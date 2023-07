VI AFFASCINA LA MITOLOGIA GRECA? POTETE DELIZIARVI CON IL PORNO “GODDESS” - E’ UN FILM IN QUATTRO EPISODI IN CUI SVETTA L’ATTRICE SCARLIT SCANDAL - BARBARA COSTA: “E’ UNA 24ENNE DELLA FLORIDA, HA FIRMATO UN CONTRATTO IN ESCLUSIVA CON "BRAZZERS". È STATA FIDANZATA CON JAKE ADAMS, ATTORE E REGISTA PORNO. POCO DOPO ESSERSI (MALE) LASCIATI, 2 ANNI FA, JAKE È MORTO IN MOTO IN UN INCIDENTE STRADALE. SCARLIT HA DOVUTO AFFRONTARE UNA PROVA DURISSIMA. PERÒ A MARZO HA SPOSATO CHRIS, BIONDO COLLEGA MOLTO DOTATO…”

Barbara Costa per Dagospia

scarlit scandal goddess scene

A me della scuola piacevano solo le vacanze, e però mai saltavo un’ora di letteratura greca: che materia interessante, stavano di continuo a sc*pare! Gli antichi greci sapevano come spassarsela, sopra e sotto l’Olimpo, il sesso era loro chiodo fisso. Etero, bisex, omosex, per loro non c’erano barriere, alieni dal peccato ebraico-cristiano, sai che pacchia! L’importante era non far incaz*are gli dei, gelosi e vendicativi, irosi, e specialmente quel Zeus, che se le sc*pava tutte, tutte quelle che voleva, sì, sì, si tramutava pure in animale, se ricordo bene: cosa non s’inventava, per una chi*vata!

goddess scarlit scandal

I miti greci, la loro sessualità godosa, viziosa e lasciva, estranea a etiche e morali nate col monoteismo, non smette di affascinare, e volete che il porno non vi abbia messo mano, e lingua, clitoridi e peni, spruzzandoci su sperma e squirto? È dalla porno notte dei tempi che il porno ha attinto dalla mitologia per "sfregiarla" del suo blasone, e di presenti arsure incenerirla, infondendole in tal modo effigi altre, dissonanti, sfocate, cartoon-ate.

scarlit scandal (6)

E nondimeno attraenti pubblico. Da ultimo vi si è cimentato, a pieni voti, Seth Gamble, un signor maschio, che è Oscar 2023 Miglior Attore, ma Seth Gamble è altresì un regista che dietro la macchina da presa sta firmando porno risonanti. Ne è luminoso esempio "Goddess", porno in 4 episodi su ognuno dei quali regna una dea diversa, e dea che è figurazione di mito antico – non solo greco, ma anche cinese, ma anche dell’antico Egitto – che, se talvolta nella trama non bacia la storia come ce l’hanno tramandata, tuttavia riporta in vita una malia seduttiva potente nel far alzare i sessi persino i più recalcitranti.

scarlit scandal brazzers

Ivy Wolfe e Kenna James sono le pornostar che nel primo episodio interpretano le dee Afrodite e Atena, Nicole Doshi è colei che nel secondo episodio incarna Nüwa, la dea della creazione secondo la mitologia cinese, mentre nell’episodio tre, si ritorna in Grecia, con Kenzie Taylor che fa Persefone. E in ogni intreccio sono squirting a cascata, sono facial carichi, e in ogni capitolo è il fausto pene di Seth Gamble a bearsi di f*ga divina.

scarlit scandal (10)

E però io vi ho apposta tralasciato il quarto episodio di Goddess, l’ultimo, quello interpretato da una tra le pornostar che più amo, Scarlit Scandal che, per (e con) Seth Gamble, dà corpo e verve a Menhet, la dea al centro del porno che chiude Goddess. A Scarlit Scandal è dato il compito di porno personificare una dea e però non deragliata dal mito originario, ma coincidente nella leggenda alla "vera" Menhet, di cui poco si sa, ma che gli studiosi fissano una delle mogli non egiziana ma forse siriana di Thutmose III, faraone della 18esima dinastia d’Egitto.

chris e scarlit scandal nozze

Detta la combattente, la personificazione del vento, Menhet è stata divinizzata quale dea guerriera, guida delle truppe del faraone in battaglia, morta non si sa quando, forse per epidemia, sepolta con tutti gli onori. Seth Gamble nel suo porno non perde tempo in indagini, presentando Scarlit/Menhet prontamente a seno nudo, blandita di monili, dea femmina impetuosa, e vedete quanto sapete resistere alla vista sì di lei, ma più di lei protagonista e prona di sesso animalesco.

scarlit scandal chris scandal

Scarlit Scandal, 24enne nativa della Florida, ha da poco firmato un contratto in esclusiva con "Brazzers". Con lei colanti e rapenti porno ci aspettano. E non è la sola novità che la riguardi. Infatti, a soli 24 anni, Scarlit è già vedova, poi al suo primo matrimonio. Non ho scritto male, perché con lei la vita ha deciso così: Scarlit è stata fidanzata e ha convissuto con Jake Adams, attore e regista porno. Poco dopo essersi (male) lasciati, 2 anni fa, Jake è morto in moto in un incidente stradale. Aveva solo 29 anni. Scarlit ha dovuto affrontare una prova durissima. E però a marzo scorso il porno gossip è stato invaso dalla notizia del suo matrimonio con Chris, biondo collega mooooolto dotato che per amore e per porno arte ha preso il cognome di lei. I due girano – su OnlyFans e no – video altezzosamente carnali.

goddess scarlit scandal 1 scarlit scandal chris scandal 1 goddess ep 3 scarlit scandal (9) scarlit scandal (8) scarlit scandal (4) scarlit scandal scarlit scandal brazzers (2) scarlit scandal (7) scarlit scandal (3) scarlit scandal goddess scarlit scandal chris scandal nozze goddess scarlit scandal (2) scarlit scandal (5) scarlit scandal lato b goddess scarlit scandal 2 goddess ep 2 chris e scarlit scandal goddess ep 1 goddess ep 4