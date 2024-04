15 apr 2024 09:39

VI AVANZA MEZZO MILIARDO E NON SAPETE CHE FARCI? - È IN VENDITA PER 425 MILIONI IL MANIERO APPARTENUTO A RE HASSAN II DEL MAROCCO, NEL COMUNE DI GRETZ-ARMAINVILLIERS, IN FRANCIA - IL CASTELLO, COSTRUITO NEL 1884 DALLA FAMIGLIA ROTHSCHILD, ERA STATO ACQUISTATO NEGLI ANNI '90 DAL MONARCA, CHE L'HA TRASFORMATO IN UN PALAZZO IN STILE MAROCCHINO CON OLTRE 100 STANZE, TRA CUI UN PARRUCCHIERE, UN HAMMAM, UNO STUDIO DENTISTICO, UNA FARMACIA E UN…