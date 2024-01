7 gen 2024 12:48

VI È MAI CAPITATO DI VIAGGIARE VERSO UNA META CHE POI NON SI È RIVELATA ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE? SU REDDIT ALCUNI UTENTI HANNO STILATO UNA LISTA DI DESTINAZIONI RITENUTE SOPRAVVALUTATE – IN CIMA ALLA CLASSIFICA C’È DUBAI, BOLLATA COME UN ENORME CENTRO COMMERCIALE PER RICCONI – NON OTTENGONO UNA BUONA VALUTAZIONE NEMMENO LE CASCATE DEL NIAGARA E DISNEY WORLD IN FLORIDA. NELLA BLACK LIST FINISCONO ANCHE SANTORINI E…