14 apr 2024 14:50

VI PARE NORMALE CHE I CONTRIBUENTI PAGHINO LE BOLLETTE DI CASA BERLUSCONI? – LA SOCIETA’ IMMOBILIARE CHE CONTROLLAVA LE PRINCIPALI ABITAZIONI DEL CAV A SEGRATE, MACHERIO E PORTO ROTONDO HA RICEVUTO AIUTI DI STATO PER COMPENSARE PARZIALMENTE IL CARO-BOLLETTA: NEL 2023 DAL GOVERNO È ARRIVATO UN ASSEGNO DI 54.896 EURO, MENO DELLA METÀ DEI 133.502 EURO RICEVUTI NEL 2022 – VILLA CERTOSA, IN SARDEGNA, È STATA MESSA IN VENDITA A 500 MILIONI, MA I FIGLI SI SONO ACCORTI CHE…