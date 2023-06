VI PARE NORMALE PAGARE QUASI 9 MILA EURO PER VEDERE I COLDPLAY? - I PREZZI DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO PER L'ESTATE 2023 SONO SALITI ALLE STELLE, ARRIVANDO A CIFRE FOLLI - GLI SPETTATORI NON VOGLIONO RINUNCIARE AI CONCERTI E SI PRESTANO ANCHE AL "BUY NOW, PAY LATER", L'ACQUISTO A RATE DEL BIGLIETTO (CHE CONTRIBUISCE A FAR LIEVITARE I COSTI) - AD AUMENTARE SONO ANCHE I PREZZI DI ALBERGHI E RISTORANTI: IL CASO DI BEYONCÉ, CHE HA MANDATO IN CORTOCIRCUITO L'ECONOMIA SVEDESE DOPO CHE…

Estratto dell'articolo di Fabrizio Goria per “la Stampa”

concerti

Lunedì 17 luglio Kendrick Lamar sarà a Verona. I biglietti disponibili […] si trovano ancora. 184 euro (più commissioni da 11,21 euro) per una poltroncina nel settore Alto dell'Arena. […] E non si tratta di casi sporadici. Si può arrivare anche agli 8.780 euro necessari per un biglietto per i Coldplay lunedì 27 luglio a San Siro a Milano. Cifre senza precedenti, […] A cui si aggiunge un fenomeno in aumento.

concerti 1

Ovvero quello del «Buy now, pay later» (Bnpl), compro oggi e pago in rate senza interessi, applicato ai concerti. Anche per i biglietti comprati «di seconda mano». […] A spingere, i più giovani. Il 24 giugno di 58 anni fa, al Vigorelli di Milano, erano necessarie 3.000 lire per entrare e vedere i Beatles. A oggi sarebbero 36,08 euro. […] Per i Nirvana al Palaghiaccio di Roma nel 1994, giusto tre mesi prima del suicidio di Kurt Cobain? Trentadue mila lire, oggi 26,68 euro.

biglietti concerti 1

Nel 2023 in cui le fiammate dei prezzi restano elevate è impossibile trovare soluzioni analoghe, se non per artisti di quarta fila. L'inflazione morde, come dimostra il caso Beyoncé in Svezia, dove si è scatenata una corsa dei rincari. […]

L'estate musicale 2023, la prima senza pandemia, ha abbracciato l'indebitamento. I biglietti costano sempre di più visti i prezzi dell'energia e l'inflazione dei servizi, e si ricorre in modo sempre più insistente a uno degli stratagemmi più utilizzati […] Tutte luci? Non proprio. I nomi sono noti: Klarna, Scalapay, ma anche Paypal e tutte le neo-bank, come Revolut o N26. Il giro d'affari toccherà quota 3 miliardi di euro nel 2026, secondo le stime di aprile di Scalapay. Ma, come rilevato dalla Banca d'Italia, il rischio sovraindebitamento è sempre dietro l'angolo.

concerti

Specie per i beni voluttuari come concerti o eventi. TicketOne e LiveNation permettono di utilizzare il Bnpl da mesi. Certo, l'importo finanziabile difficilmente eccede le tre o cinque rate senza interessi e un importo complessivo superiore a 1.500 euro per singolo provider. Nello specifico, sul mercato italiano nel 45% dei casi si tratta di cifre sotto i 30 euro; nel 42% dei casi il valore è nella forbice 30-60 e solo in un caso su dieci si va oltre ai sessanta euro.

concerti

Tuttavia, non essendoci comunicazione diretta sull'esposizione del singolo utente tra l'erogatore e la vigilanza bancaria, il pericolo di trovarsi con l'acqua alla gola per un concerto è tutt'altro che irrisorio. Specie perché molte app permettono, e invitano in alcuni casi, a rateizzare le spese dopo l'acquisto. È il caso di Paypal, Klarna e Scalapay, ma anche degli istituti di credito digitali. Pochi tap tap sul telefono e, in quel mese in cui non si riesce a sbarcare il lunario, si può decidere di utilizzare il Bnpl per avere un po' più di respiro. […]

ARTICOLI CORRELATI

biglietti concerti 4 biglietti concerti 5 biglietti concerti 3 biglietti concerti 2