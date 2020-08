VI PIACEVA PORTARE A SPASSE IL CANE IN QUARANTENA? – BENE, IL GERMANIA DAL 2021 UNA LEGGE RENDERÀ OBBLIGATORIO PORTARE A SPASSO IL FIDATO AMICO ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO: IL NUOVO REGOLAMENTO PREVEDE CHE I PADRONI SIANO TENUTI A PORTARE FUORI I CANI PER ALMENO UN’ORA OGNI VOLTA. INOLTRE GLI ANIMALI NON DOVRANNO ESSERE LASCIATI SOLI A CASA TUTTO IL GIORNO E DOVRÀ ESSERCI UNA…

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

boris johnson a spasso con il cane dilyn

«I cani non sono peluche. Hanno i loro bisogni, che devono essere presi in considerazione». Con queste parole Julia Klöckner, la ministra dell’agricoltura in Germania ha presentato la «Hundeverordnung» (norma sui cani), legge che renderà obbligatorio portare a spasso gli animali almeno due volte al giorno.

jogging con il cane

In vigore dal 2021

Il nuovo regolamento, che sarà presto presentato al Bundestag e dovrebbe entrare in vigore nel 2021, prevede che i padroni siano tenuti a portare fuori i cani per almeno un’ora ogni volta. Inoltre gli animali non dovranno essere lasciati soli a casa tutto il giorno e dovrà esserci una persona incaricata di prendersene cura.

quarantena uomo con cane

Secondo la ministra Klöckner la legge s’ispira a nuove scoperte scientifiche che dimostrano come i cani abbiano bisogno ogni giorno di «un numero sufficiente di attività e di stare a contatto con la natura». Inoltre anche legare i cani a una catena o al guinzaglio per lunghi periodi è soggetto a un divieto assoluto.

Le critiche

Secondo la ministra la legge è necessaria perché ci sono prove che dimostrano come almeno 9,4 milioni di cani di proprietà in Germania non ricevano gli stimoli di cui hanno bisogno.

regole per portare a spasso il cane

Ma non tutti all’interno della CDU, il partito di Klöckner, giudicano opportuno il provvedimento e anzi c’è chi lo considera addirittura ridicolo: «Non porterò il mio Rhodesian Ridgeback (cane di grande taglia spesso chiamato “cane africano cacciatore di leoni” ndr) per ore in giro con temperature di 32 gradi, piuttosto faremo un salto nel fiume per rinfrescarci» ha dichiarato il deputato Saskia Ludwig.

regole per portare a spasso il cane

Dello stesso avviso il collega Walther Schweiz che ironizza: «Presto diranno ai proprietari di gatti quanto spesso dovranno cambiare la lettiera».

cane cane coronavirus 11