VI RICORDATE DEL 50ENNE TEDESCO CHE ERA ARRIVATO IN OSPEDALE A GROSSETO DOPO UNA MARATONA DI SESSO? LO SCIROCCATO CHE, SOTTO L’EFFETTO DI DROGA E FORSE ANCHE VIAGRA, CI HA DATO DENTRO PER 24 ORE INSIEME ALLA COMPAGNA, ORA RISCHIA L’AMPUTAZIONE DELL’UCCELLO: L'UOMO HA AVUTO UNO SHOCK SETTICO E HA RIPORTATO UNA NECROSI DELLO SCROTO E DEL PENE - NEL CASO “MIGLIORE” POTREBBE NON AVERE PIÙ EREZIONI, MA…

Estratto dell'articolo di Gianmarco Lotti per www.repubblica.it

Una maratona di sesso e droga, come in certi film. Il finale però è tutt'altro che lieto. Un cinquantenne tedesco è in gravi condizioni all'ospedale di Grosseto dopo aver fatto sesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti per circa ventiquattro ore. I fatti sono avvenuti ai piedi dell'Amiata, pare in una struttura ricettiva.

Il cinquantenne era con la moglie in vacanza a Castel del Piano, la coppia ha deciso di darsi alla pazza gioia ma tra il 10 e l'11 maggio la maratona si è interrotta nel peggiore dei modi. L'uomo ha riportato uno shock settico, è stato portato d'urgenza in ospedale a Grosseto e lì si trova tuttora. La notizia è trapelata solo nelle ultime ore.

[…] Per aiutarsi nelle prestazioni avrebbero assunto l'Mdma, una sostanza stupefacente che molti conoscono anche come ecstasy. […] i due potrebbero aver abusato della sostanza oppure potrebbero aver "tagliato" l'ecstasy con prodotti medici che hanno lo scopo di favorire la performance, come per esempio il Viagra. […]

L'uomo però ha avuto uno shock settico. Ha riportato una necrosi dello scroto e del pene. L'infezione è stata fin da subito parecchio grave, tanto che, una volta al Misericordia, il cinquantenne è stato posto in coma farmacologico. Inizialmente l'uomo era stato dato in fin di vita mentre adesso, stando a quanto arriva da Grosseto, pare che la situazione sia in miglioramento.

L'uomo ha rischiato grosso e adesso potrebbe non avere più erezioni o, nel peggiore dei casi, si potrebbe arrivare all'amputazione dei genitali, ma quella è solo un'ipotesi. La prognosi resta comunque riservata. Probabilmente ci saranno novità all'inizio della prossima settimana.

