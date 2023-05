16 mag 2023 10:56

VI RICORDATE DI ALESSANDRA DEMICHELIS, L’AVVOCATA CHE PUBBLICA FOTO SEXY SU INSTAGRAM, EX CONCORRENTE DI “PECHINO EXPRESS”? È STATA SOSPESA DALLA PROFESSIONE PER 15 MESI DALL’ORDINE DI TORINO PER AVER VIOLATO IL CODICE DEONTOLOGICO, SUI “DOVERI DI DIGNITÀ E DECORO ANCHE NELLA VITA PRIVATA” – LEI NON MOLLA: “ANDRÒ AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, SE SERVE FINO IN CASSAZIONE. DAVVERO SE SEI AVVOCATO NON PUOI PUBBLICARE VIDEO O FOTO? CI SONO COLLEGHI CHE HANNO…”