24 gen 2024 14:35

VI RICORDATE DI ALESSIA PIFFERI A PROCESSO PER AVER FATTO MORIRE DI STENTI LA FIGLIA DIANA? ORA LE PSICOLOGHE DEL CARCERE, CHE HANNO REDATTO UNA RELAZIONE SULLA DONNA, SONO INDAGATE PER FAVOREGGIAMENTO E FALSO IDEOLOGICO – PER IL PM AVREBBERO MANIPOLATO LA PIFFERI PRIMA DI FORNIRLE “UNA TESI DIFENSIVA”, IPOTIZZANDO UN POSSIBILE VIZIO DI MENTE - INDAGATA ANCHE L'AVVOCATO DELLA DONNA CHE...