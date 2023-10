VI RICORDATE DI ARIANNA POLGATTI, LA VOCALIST CHE FECE GIRARE LA TESTA A SALVINI IN MODALITÀ TRUCE DEL PAPEETE? LA 37ENNE EX MISS MURETTO È STATA DERUBATA DALL’EX FIDANZATO CHE L’AVEVA TRADITA CON UN’ALTRA: DOPO AVERLO MOLLATO, LUI SI È INTRUFOLATO IN CASA E SI È PORTATO VIA 19MILA EURO. “ERANO I CONTANTI CHE MI GUADAGNAVO AGLI EVENTI. SOLO IO E LUI SAPEVAMO DOVE LI NASCONDEVO” - ADESSO ARRIVA LA CONDANNA DELL’EX A UN ANNO E DIECI MESI. MA COME MAI LEI AVEVA 19MILA EURO IN CONTANTI A CASA?

Estratto dell'articolo di Laura Tedesco per www.corriere.it

arianna polgatti matteo salvini giovanni toti al papeete 1

«Si è preso i miei sentimenti e anche i miei soldi». Prima tradita, poi derubata dall’ex fidanzato: «E pensare che io, a quell’uomo, avevo aperto le porte del mio cuore, della mia vita e anche della mia abitazione...». L’ultimo anno «è stato da dimenticare» per Arianna Polgatti, nota vocalist e showgirl lombarda che da oltre un decennio si è trasferita sulla sponda veronese del Garda dove ha preso casa a Peschiera.

Cliccatissima e commentatissima sui social, dov’è seguita da decine di migliaia di follower, l’ex miss Muretto 2008 più volte paparazzata anche per le sue esibizioni al Papeete Beach di Milano Marittima dov’è stata ritratta nel 2016 a fianco di Matteo Salvini e Giovanni Toti, finora non ne aveva mai parlato. «Gli ultimi mesi per me sono stati angoscianti da affrontare, ciò che è accaduto dall’estate 2022 in poi mi ha messa a durissima prova», confessa Arianna.

L'amore col meccanico veronese

«Ho dovuto tenere ogni cosa dentro, senza farne parola perché c’erano delicate indagini in corso. [...] - sospira l’avvenente speaker radiofonica 37enne - stavo vivendo un dramma che mi lascerà segnata per sempre...».

Il periodo più cupo per «AryFashionVoice», nome d’arte dell’influencer e presentatrice che nel 2014 fu legata sentimentalmente con l’allora calciatore del Brescia Paolo Grossi, è iniziato nell’agosto 2022 [...] Prima, la burrascosa e traumatica fine di quello che (almeno lei) credeva fosse amore con un meccanico veronese; subito dopo, un duplice furto in abitazione che ha scoperto essere opera proprio del suo (ormai ex) partner fedifrago.

Quest’ultimo, 34enne, ha ora patteggiato davanti al giudice Enrico Zuccon del Tribunale di Verona un anno e dieci mesi, con il beneficio della condizionale, e ha risarcito con ventimila euro l’ex compagna Arianna [...]

«Dapprima - è la ricostruzione delineata nel capo di imputazione - l’imputato si impossessava nel settembre 2022 della somma di quindicimila euro in contanti e quindi, la notte tra l’11 e il 12 novembre 2022, della somma in contanti di quattromila euro sottraendoli ad Arianna Polgatti, che li custodiva nella propria abitazione sita in Peschiera del Garda». Un doppio e ravvicinato atto predatorio aggravato, secondo l’accusa, «in quanto commesso con violenza consistita nel forzare la porta di ingresso e, nel secondo caso, nel divellere una videocamera di sorveglianza».

Un «occhio» del Grande Fratello che la previdente Arianna aveva «pensato bene di installare dopo essere rimasta piuttosto insospettita dalle modalità e dalle tutt’altro che casuali coincidenze temporali del primo furto, commesso proprio mentre mi trovavo in vacanza e senza toccare praticamente nulla in casa, se non il particolare nascondiglio dove solo io e il mio ex sapevamo che tenevo i contanti che guadagnavo agli eventi». Mossa fondamentale, quella attuata dall’indomita showgirl: tra il primo e il secondo furto, AryFashion ha fatto posizionare una doppia telecamera e quando, nella notte tra l’11 e il 12 novembre, il tutt’altro che «solito ignoto» si è intrufolato nella sua abitazione, ha notato e divelto uno dei due apparecchi di videosorveglianza, ma non si è reso conto che ce n’era anche un secondo che lo ha immortalato «in azione», ovvero mentre faceva nuovamente razìa dei «soldi che la sottoscritta guadagna con il proprio lavoro».

[...] «Il mio ultimo ex mi tradiva con un’altra donna, ed è stata proprio lei a rivelarmelo - spiega Polgatti - con tanto di foto e video dopo avermi contattata su Instagram. A quel punto non ho esitato a lasciarlo ad agosto 2022 dopo un anno di relazione e lui, allora, cos’ha fatto? È entrato due volte in casa mia derubandomi ma, soprattutto, violandomi in quello che credevo un luogo sicuro. Per smascherarlo e proteggermi ho dovuto munirmi di telecamere, dopo di lui non ho più permesso a nessuno di entrare in casa mia e neppure di avvicinarsi a me affettivamente». [...]

arianna polgatti 4 SALVINI AL PAPEETE MATTEO SALVINI AL PAPEETE