VI RICORDATE DI ARIANNA VIRGOLINO, LA BELLA POLIZIOTTA DI LODI ESPULSA PER UN TATUAGGIO SUL POLSO (CANCELLATO)?

Da “La Nazione”

arianna virgolino su instagram 5

«Le chiedo di aiutarmi. Ho sempre dimostrato di essere un poliziotto valido, in grado di fare al meglio il proprio lavoro». Inizia così l’appello di Arianna Virgolino, ex poliziotta per la Stradale di Guardamiglio (Lodi), di 34 anni.

Lo rivolge direttamente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nel 2020 fece un post di solidarietà nei suoi confronti perché espulsa, nel 2019, per un un tatuaggio sul polso.

«Lascia di stucco – scriveva Meloni tre anni fa –. Un poliziotto dovrebbe essere giudicato per le sue capacità professionali, per l’abnegazione e lo spirito di servizio: tutte doti che la giovane agente ha dimostrato di avere. Forza Arianna, siamo con te». Ora, Giorgia Meloni, come capo del Governo, «può agire e provare a risolvere la mia vicenda», ha spiegato Virgolino.

