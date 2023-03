21 mar 2023 12:58

VI RICORDATE DI ARTEM USS, L’IMPRENDITORE RUSSO ARRESTATO ALL’AEROPORTO DI MALPENSA A OTTOBRE? DOVRÀ ESSERE ESTRADATO NEGLI STATI UNITI – A DECIDERLO È STATA LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, CHE HA RICONOSCIUTO LE ACCUSE DI CONTRABBANDO DI PETROLIO DAL VENEZUELA VERSO CINA E RUSSIA CON ELUSIONE DELLE SANZIONI E DI FRODE BANCARIA, MA NON QUELLE DI CONTRABBANDO DI TECNOLOGIE MILITARI E RICICLAGGIO. LA DIFESA PUÒ FARE RICORSO IN CASSAZIONE E PER ORA USS, AI DOMICILIARI, RESTA IN ITALIA