22 apr 2023 17:30

VI RICORDATE DELLA BIMBA DI CINQUE MESI ARRIVATA IN OSPEDALE A CHIOGGIA CON UN’EMORRAGIA CEREBRALE E POSITIVA ALLA COCAINA? PER QUESTA VICENDA ORA È INDAGATO PER LESIONI GRAVI UN 31ENNE, AMICO DELLA MADRE CHE STAVA CRESCENDO LA PICCOLA DA SOLA – LA NEONATA ERA ARRIVATA IN OSPEDALE CON VOMITO E SEGNALI DI FORTE MALESSERE: SAREBBE STATA SCOSSA IN MANIERA MOLTO VIOLENTA E…