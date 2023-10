VI RICORDATE DI CARLOTTA BENUSIGLIO, LA 37ENNE TROVATA IMPICCATA IN UN PARCO DI MILANO? IN APPELLO IL COMPAGNO MARCO VENTURI È STATO ASSOLTO: IN PRIMO GRADO ERA STATO CONDANNATO A SEI ANNI DI CARCERE PERCHÉ IL DECESSO ERA CONSIDERATO LA CONSEGUENZA DEGLI ATTI PERSECUTORI CHE PER MOLTO TEMPO L’UOMO AVEVA INFLITTO ALLA VITTIMA. MA LA PROCURA AVEVA CHIESTO 30 ANNI PER OMICIDIO VOLONTARIO – ORA PER I MAGISTRATI IL FATTO NON SUSSISTE…

Estratto dell'articolo di Giuseppe Guastella per il "Corriere della Sera"

carlotta benusiglio picchiata 2

Un altro colpo di scena ribalta per l’ennesima volta le carte in tavola e riconduce sulla strada del suicidio il processo per la morte di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa legata al ramo di un albero dei giardini di piazza Napoli a Milano alle prime ore del 31 maggio 2016.

Ieri i giudici della prima Corte d’assise d’appello di Milano hanno assolto l’ex compagno della donna, Marco Venturi, 47 anni, che in primo grado era stato condannato a sei anni di carcere e per il quale la Procura generale aveva chiesto ben 30 anni per omicidio volontario.

carlotta benusiglio e marco venturi 4

L’assoluzione è pressoché totale su tutti i capi di imputazione con la formula «perché il fatto non sussiste», tranne per l’accusa che contestava a Venturi un reato di lesioni che è stato dichiarato prescritto.

[…]

carlotta benusiglio picchiata 1

Anche stavolta i legali della famiglia della donna deceduta non si fermeranno ed andranno avanti. «Cercheremo la verità e cercheremo di dare giustizia a Carlotta», dichiara l’avvocato Paolo Pieragostoni.

carlotta benusiglio e marco venturi 3

«Attendiamo le motivazioni, molto probabilmente ricorreremo in Cassazione», annuncia il collega Gian Luigi Tizzoni, ma è altrettanto scontato che farà lo stesso la Procura generale. Venturi in primo grado l’8 giugno dell’anno scorso era stato condannato in abbreviato dal giudice Raffaella Mascarino non per omicidio volontario, ma perché la morte della stilista era stata considerata come la conseguenza degli atti persecutori che per molto tempo l’uomo le aveva inflitto.

carlotta benusiglio e marco venturi 2

Tesi assolutamente non condivisa dal pubblico ministero del processo di primo grado Francesca Crupi. Facendo ricorso in Appello, infatti, ha affermato che si trattò senza ombra di dubbio di un femminicidio, e non del gesto disperato di una donna stritolata da una «morsa soffocante» alla quale «non si sentiva capace di liberarsi». […]

carlotta benusiglio 5 carlotta benusiglio 4 carlotta benusiglio 9 Carlotta Benusiglio 5 Carlotta Benusiglio marco venturi carlotta benusiglio 3 carlotta benusiglio 1 carlotta benusiglio 2 carlotta benusiglio e marco venturi 1