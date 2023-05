VI RICORDATE DI CLAUDIA CONWAY, LA FIGLIA DELL’EX CONSIGLIERA DI DONALD TRUMP, CHE AVEVA ACCUSATO LA MADRE DI AVER PUBBLICATO UNA SUA FOTO NUDA? LA RAGAZZA, OGGI 18ENNE, È DIVENTATA UNA CONIGLIETTA DI “PLAYBOY” PER AVERE LA CERTEZZA CHE, ALMENO, VERRÀ PAGATA PER MOSTRARSI A CHIAPPE ALL’ARIA - ALL'EPOCA LE ACCUSE ALLA MADRE SCATENARONO IL CAOS E LEI FU COSTRETTA A...

DAGONEWS

claudia conway 7

Dopo una breve pausa sui social media, la figlia di Kellyanne Conway, Claudia, è tornata sotto i riflettori. E questa volta per essere entrata nella scuderia di Playboy.

La diciottenne, figlia dell'ex supervisore della campagna di Donald Trump, ha postato alcune foto in costume mentre sul sito di Playboy le davano il benvenuto: «Claudia Conway è una delle tante donne che hanno trovato libertà, autonomia e un grande successo finanziario sulla nostra piattaforma dei creator. Le diamo il benvenuto e sosteniamo le sue scelte».

claudia conway 6

La neonata coniglietta di Playboy è salita alla ribalta diversi anni fa dopo aver pubblicato alcuni post sui social media sulla madre Kellyanne: in uno accusava la madre di essere una violenta, in un altro diceva che la donna aveva postato online una sua foto nuda. Una baraonda che aveva scatenato un putiferio costringendo la ragazza a un passo indietro: «Ho fede e so che mia madre non metterebbe mai qualcosa del genere su Internet. Io e mia madre litighiamo come madri e figlie, ma ci amiamo.

Ieri, quando sono stata informata della situazione, ero sconvolta e ho reagito in modo molto irrazionale e impulsivo ed è qualcosa di cui mi dispiace. So che mia madre non pubblicherebbe mai una cosa del genere e non farebbe mai qualcosa che mi ferisca in modo intenzionalmente e credo che sia stata hackerata».

