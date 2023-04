22 apr 2023 08:30

VI RICORDATE DI DAVIDE FERRERIO, IL 21ENNE FINITO IN COMA DOPO ESSERE STATO PESTATO A CROTONE? NICOLÒ PASSALACQUA, IL 23ENNE ACCUSATO DI TENTATO OMICIDIO, È STATO CONDANNATO A VENT’ANNI E QUATTRO MESI. DOVRÀ RISARCIRE LA FAMIGLIA CON 1.3 MILIONI DI EURO E UNA PROVVISIONALE DI 200MILA EURO CIASCUNO PER I GENITORI E IL FRATELLO – DAL GIORNO DELL’AGGRESSIONE FERRERIO È IN COMA IRREVERSIBILE. LA MADRE DEL RAGAZZO: “LO STATO NON CI HA LASCIATI SOLI...”