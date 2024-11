22 nov 2024 13:49

VI RICORDATE DELL’ATROCE OMICIDIO DI LAURA ZILIANI, L'EX VIGILESSA AMMAZZATA A TEMÙ, IN PROVINCIA DI BRESCIA? IN APPELLO SONO STATI CONFERMATI GLI ERGASTOLI PER IL “TRIO CRIMINALE”, COMPOSTO DALLE DUE FIGLIE, PAOLA E SILVIA ZANI, E DA MIRTO MILANI, IL FIDANZATO DI UNA DELLE DUE SORELLE E AMANTE DELL'ALTRA – NEL 2021 LA CORTE D'ASSISE DI BRESCIA STABILÌ CHE I TRE AVEVANO UCCISO NON PER SOLDI O PER ODIO, MA PER "GRATIFICARE L'EGO DEL GRUPPO E…"