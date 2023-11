UN CALCIO ALLE TASSE! – DAGOREPORT: AL MEF LAVORANO IN GRAN SEGRETO PER RITOCCARE IL DECRETO CRESCITA E CONSENTIRE MAXI SCONTI ANCHE PER I CALCIATORI ACQUISTATI DALL’ESTERO. LA NORMA VERRÀ COPERTA CON LA SCUSA DI FAR RIENTRARE I CERVELLI E FINIRÀ NEL MAXI EMENDAMENTO DEL GOVERNO. FARÀ CONTENTI SOLO I GRANDI CLUB DI SERIE A: IL GOVERNO COME SPIEGHERÀ GLI SCONTI AI PAPERONI DEL PALLONE, DOPO QUESTA MANOVRA?