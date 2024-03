VI RICORDATE DEI FALSI DIPLOMI DI LAUREA IN MEDICINA, RILASCIATI DALLA GORAZDE, LA PSEUDO UNIVERSITÀ MAI ACCREDITATA IN ITALIA? DOPO UNA RETATA IN BOSNIA, SONO SETTE I MANDATI D’ARRESTO - UN MANDATO È STATO EMESSO NEI CONFRONTI DI SALVATORE MESSINA, IL PROFESSORE SICILIANO CHE SI DEFINIVA “RETTORE”: SAREBBE LUI L’ORGANIZZATORE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE – IN ITALIA MESSINA È INDAGATO PER TRUFFA, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO…

Retata in Bosnia alle prime ore del mattino. Sette i mandati d'arresto emessi dalla procura della Bosnia Erzegovina per i falsi diplomi di laurea in medicina, rilasciati dalla Gorazde, la pseudo università mai accreditata in Italia finita al centro del Bosniagate, assieme al dipartimento Jean Monnet guidato dal professore siciliano Salvatore Messina, che si definiva "rettore per le attività internazionali della Gorazde".

Stando agli inquirenti, l'organizzatore di queste attività illecite è proprio Messina. Un mandato di cattura è stato già emesso nei suoi confronti. Al momento non si conosce l'indirizzo in cui si trovi Messina. […]

Salvatore Messina è indagato anche in Italia per truffa a centinaia di studenti ingaggiati con la promessa di lauree rilasciate dallo pseudo ateneo italo-bosniaco. Pesanti i capi d'accusa: truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre un migliaio le studentesse e gli studenti italiani iscritti ai corsi di laurea in Medicina, Fisioterapia, Infermieristica della Gorazde tramite il Jean Monnet. Hanno pagato rette altissime, fino a 26 mila euro l'anno, e adesso si trovano ad avere un pezzo di carta senza alcun valore.

L'università internazionale di Gorazde avrebbe stampato i diplomi falsi in una tipografia di Sarajevo. Diplomi che, secondo gli inquirenti, sono stati utilizzati in vari Paesi, fra cui Italia, Svizzera, Croazia, Serbia, Libia. [...]

