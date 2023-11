VI RICORDATE DEL KILLER DI ALESSANDRA MATTEUZZI? LA PERIZIA CONSEGNATA ALLA CORTE D’ASSISE DI BOLOGNA SMONTA IL TENTATIVO DI FARLA FRANCA DI GIOVANNI PADOVANI: SECONDO GLI PSICOANALISTI L’ASSASSINO HA SIMULATO TUTTI I SINTOMI DELLA FOLLIA PER FARSI DICHIARARE INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE. ERA PERFETTAMENTE LUCIDO QUANDO DICEVA DI “AVERE UN MICROCHIP NELLA PANCIA” O DI “SENTIRE LE VOCI” CHE GLI DICEVANO DI AFFERARE UN MARTELLO – DALLE TELECAMERE NEI FANALINI ALLE OMBRE FINO A…

“I punteggi elevati ottenuti ai test Sims sono chiaramente indicativi di esagerazione o franca simulazione della psicopatologia”. Ci sono alcuni passaggi nella relazione dei periti, consegnata ai Giudici della Corte d’assise di Bologna, che indicano le ragioni per le quali Giovanni Padovani era in grado di intendere e volere il giorno dell’omicidio dell’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, ma che ipotizzano persino la volontà dell’assassino di far credere falsamente di essere affetto di una grave patologia mentale.

Tra l’altro l’omicida di Alessandra Matteuzzi, assassinata il 23 agosto del 2022, ha iniziato a manifestare i presunti problemi psichiatrici, soltanto mesi dopo il delitto. Si tratta in particolare di “voci” che avrebbero assunto il ruolo di movente: “Mi rimbombavano nella testa e mi dicevano: ‘Aggredisci! Non capisci che è una trappola! Prendi il martello! Come se mi gridassero venti persone’”.

Sempre a proposito di sintomi definiti dai periti “bizzarri e illogici”, Padovani disse, nei colloqui: “Ho notato che la mia ombra si muove freneticamente anche se io resto fermo”, oppure, “credo che il governo abbia installato delle telecamere nelle luci degli stop per spiarmi”, “un complotto ordito da Alessandra”, o “un microchip nella pancia”.

I periti evidenziano invece come dagli atti sia emerso un comportamento lucido e una grande capacità di pianificare. E anche di anticipare una strategia difensiva basata sul vizio di mente. […]

