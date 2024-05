6 mag 2024 20:31

VI RICORDATE DEI MANIFESTI CHE ERANO SPUNTATI A PALERMO IN CUI UNA DONNA, DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO, VENIVA SPUTTANATA CON I SUOI “AMANTI”? – LE FOTO DELLA 49ENNE E DI ALTRI 15 UOMINI ERANO COMPARSE IN TUTTA LA CITTÀ, MA I GIUDICI HANNO ARCHIVIATO IL CASO NONOSTANTE LA 49ENNE AVESSE RICEVUTO MINACCE TELEFONICHE E AVER VISTO INCENDIARE TRE SUE AUTO: “MI SENTO DELUSA E VIOLENTATA PSICOLOGICAMENTE. LA GIUSTIZIA NON ESISTE…”