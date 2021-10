28 ott 2021 20:39

VI RICORDATE DI MATTIA MAESTRI, IL “PAZIENTE 1” DI CODOGNO? IN QUESTE ORE PER LUI È ARRIVATA L’ARCHIVIAZIONE DALL’ACCUSA DI EPIDEMIA COLPOSA: IL 39ENNE ERA STATO INDAGATO DALLA PROCURA DI LODI PER I CONTATTI AVUTI NEI GIORNI E NELLE SETTIMANE PRECEDENTI AL SUO RICOVERO. C’ERA IL SOSPETTO CHE NON AVESSE RIVELATO TUTTI I SUOI CONTATTI CON PERSONE PROVENIENTI DALLA CINA. MA ORA IL GIP L’HA ARCHIVIATO PERCHÉ “IL FATTO NON SUSSISTE”