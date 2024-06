26 giu 2024 18:18

VI RICORDATE DELLA MORTE DELL’ORSA AMARENA? IL 57ENNE CHE L’HA AMMAZZATA RISCHIA IL PROCESSO PER UCCISIONE DI ANIMALI, AGGRAVATA DA CRUDELTÀ E PER AVER ESPLOSO DEI COLPI DI FUCILE IN UN LUOGO ABITATO – PER IL PM, L’INDAGATO HA SPARATO A DISTANZA RAVVICINATA CON L’INTENZIONE DI AMMAZZARE E NON DI SPAVENTARE L’ANIMALE – ESULTA MICHELA BRAMBILLA, PRESIDENTE DELL'INTERGRUPPO PARLAMENTARE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI: “CI COSTITUIREMO PARTE CIVILE…”