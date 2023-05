VI RICORDATE DI OMAR CONFALONIERI, L’AGENTE IMMOBILIARE CHE HA DROGATO UNA COPPIA E HA ABUSATO DELLA DONNA? IN APPELLO HA OTTENUTO UNO SCONTO DI PENA PER MERITO DELLA SCANDALOSA RIFORMA CARTABIA: LA PENA DI 6 ANNI E 4 MESI INFLITTA IN PRIMO GRADO, A SEGUITO DI PROCESSO CON RITO ABBREVIATO, SI È RIDOTTA A 4 ANNI E 4 MESI – L’IRA DEI CONIUGI STORDITI CON LE BENZODIAZEPINE NELLO SPRITZ: “È VERGOGNOSO. SI SENTIRÀ AUTORIZZATO A RIFARLO…”

Alla lettura della sentenza, il gelo è calato in aula. L'ex agente immobiliare Omar Confalonieri, con ufficio in via Montenapoleone, nel quadrilatero della moda, accusato di aver drogato con le benzodiazepine una coppia di clienti e abusato della moglie nel loro appartamento, mentre la figlioletta di nove mesi gattonava sul balcone, ha ottenuto in Appello uno sconto di due anni della pena.

E così, grazie a un concordato (nella sostanza un patteggiamento) che ieri è stato ratificato dalla corte d'Appello, la pena di 6 anni e 4 mesi inflitta in primo grado, a seguito di processo con rito abbreviato, si è ridotta a 4 anni e 4 mesi. A renderlo possibile, la riforma Cartabia, che – nell'ottica di ridurre i ricorsi per Cassazione – ha eliminato la preclusione del concordato in Appello in presenza di accuse come quelle di violenza sessuale o pedopornografia, per cui – fino all'entrata in vigore – era invece vietato.

«È vergognoso», si sfoga uscendo dall'aula la vittima, che era presente con il marito a differenza di Confalonieri, nel carcere di Pavia dal 6 novembre 2021, anche per via di un secondo ordine di cattura, con l'accusa di aver commesso altre cinque violenze sessuali, in due delle quali sarebbe coinvolta anche la moglie. «Si parla tanto di violenza sulle donne e questa gente poi la fa franca con 4 anni di condanna e si sente autorizzata a stuprare ancora». C'è tanta amarezza e rabbia nelle parole della 39enne. «Questa non può essere una sentenza equa. Per queste violenze, le pene devono essere più pesanti. È tutto sbagliato».

[…]quindi, uscirà presto dal carcere? «Noi ci stiamo lavorando – spiega il legale – proprio per permettergli di proseguire il percorso di recupero intrapreso, ma in una comunità, in un luogo più adatto». I fatti risalgono al 2 ottobre di due anni fa. Nel corso di un aperitivo in un bar dell'hinterland di Milano, Confalonieri aveva stordito la coppia versando una massiccia dose di benzodiazepine nel loro spritz. Si erano conosciuti per via delle figlie e marito e moglie erano interessati alla compravendita di un box. Così, lui stesso li aveva accompagnati a casa e, sotto l'effetto degli psicofarmaci, aveva abusato della donna davanti alla figlioletta, di nemmeno un anno.

