BELLA LA FLAT TAX, CI VIVREI – SONO SEMPRE DI PIÙ I RICCHI STRANIERI CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA PER SFRUTTARE I VANTAGGI DELLA TASSA FORFETTARIA DA 100MILA EURO INTRODOTTA NEL 2017: SONO STATI QUASI MILLE NEL 2021, IL DOPPIO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI – IN TUTTO HANNO VERSATO ALL'ERARIO 108 MILIONI DI IMPOSTE, SENZA CONSIDERARE L'INDOTTO CREATO – RESTA IL NODO DELL'EQUITA’: A PARITÀ DI GUADAGNI, CHI È GIÀ RESIDENTE IN ITALIA, PAGA MOLTO DI PIÙ…