VI RICORDATE DELLE "STECCHE" AL CONSERVATORIO DI MILANO? NON È L’UNICO POSTO DOVE I PROF SI METTEVANO IN TASCA MAZZETTE - È SUCCESSO PURE AL “PERGOLESI” DI FERMO DOVE UNO STUDENTE HA PAGATO PIÙ DI MILLE EURO PER PASSARE UN ESAME, UN ALTRO HA SBORSATO TRE VOLTE TANTO PER ENTRARE AL BIENNIO, E GIOVANI CINESI FACEVANO LEZIONI PRIVATE PER ASSICURARSI IL SUPERAMENTO DEL TEST DI AMMISSIONE – UNA DOCENTE È STATA LICENZIATA, IL DIRETTORE È STATO SOSPESO E…

Estratto dell’articolo di Rosario Di Raimondo per “la Repubblica”

C’era lo studente che pagava più di mille euro per riuscire a passare l’esame dopo essere stato bocciato due volte; o l’allievo che sborsava tre volte tanto per assicurarsi l’ingresso al biennio di canto. Note stonate, lezioni private a pagamento a giovani cinesi in cambio del superamento dei test di ammissione o di singole prove. Una doppia inchiesta ha scosso il Conservatorio “Pergolesi” di Fermo, istituto con trent’anni di storia che fa capo al ministero dell’Università.

L’indagine penale è finita con un’archiviazione, ma la stessa Procura marchigiana ha inviato gli atti al Miur ravvisando «illeciti disciplinari» da parte dei protagonisti della vicenda. Una “stecca” che lo scorso 25 luglio ha portato alle sanzioni arrivate da Roma: sospeso per un mese il direttore Nicola Verzina (che per questo motivo si è dimesso); dieci giorni di stop a un altro docente; licenziamento in tronco per una terza insegnante. In più, il 27 giugno, è arrivata anche una diffida.

Provvedimenti che potranno essere impugnati, ma che intanto hanno aperto le porte a un altro rischio: quello del commissariamento. Un caso che ricorda molto quello del Conservatorio di Milano, per il quale l’indagine è ancora aperta. La musica sembra la stessa.

[…] Le accuse, per i quattro indagati, vanno dalla concussione all’abuso d’ufficio. Il direttore risponde di omessa denuncia per non aver segnalato i comportamenti scorretti. Per il pm Alessandro Pazzaglia, che il 13 dicembre 2022 chiede l’archiviazione (la ottiene due mesi dopo), le «condotte» degli indagati «vanno più correttamente condotte nell’alveo degli illeciti disciplinari». Nessuno ha commesso reati.

Vittima di questo presunto sistema, si legge dalle carte, è una dozzina di studenti cinesi. I casi denunciati avvengono dal 2017 in poi.

Una delle indagate, la professoressa di canto poi licenziata dal Miur (come gli altri, archiviata dalla Procura), è accusata per esempio di aver ricevuto 1.200 euro da uno studente per evitare la bocciatura a un esame (era già stato bocciato due volte). La docente avrebbe ricevuto altri mille euro da una studentessa già iscritta al corso pre accademico in attesa di sostenere l’esame di ammissione. Chi faceva parte della commissione? La prof indagata.

Un’altra aspirante allieva, per lo stesso motivo, avrebbe pagato 3 mila euro. C’è chi ne ha sborsati 750, chi 2.500. Più lieve la posizione del docente di “interpretazione scenica” poi sospeso per 10 giorni: durante una cena, nel 2018, avrebbe chiesto «compensi o regalie come garanzia del superamento degli esami». Al rifiuto dei diretti interessati, non avrebbe più insistito. Al direttore Verzina veniva contestato di non aver segnalato nulla a chi di dovere seppure — secondo gli investigatori — fosse a conoscenza delle lezioni a pagamento.

