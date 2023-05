17 mag 2023 13:24

VI RICORDATE DI SARA PEDRI, LA GINECOLOGA 31ENNE SCOMPARSA DOPO ESSERE STATA VESSATA ALL’OSPEDALE SANTA CHIARA DI TRENTO? – LA PROCURA VUOLE IL PROCESSO PER IL PRIMARIO SAVERIO TATEO E PER LA SUA VICE LILIANA MEREU: I DUE DOVRANNO PRESENTARSI A NOVEMBRE IN TRIBUNALE DOVE DOVRANNO RISPONDERE DI MALTRATTAMENTI – SONO 21 LE PARTI OFFESE NEL PROCESSO, TRA CUI GINECOLOGHE E OSTETRICHE CHE HANNO ACCUSATO I DUE MEDICI DI INGIURIE, INTIMIDAZIONI, ATTEGGIAMENTI DENIGRATORI E…